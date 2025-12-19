「大人のやる気ペン」が「2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞（日用品部門賞）」を受賞

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、2025年12月11日に発表された小学館発行のビジネストレンドマガジン「DIME」が主催する「2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞」において、「大人のやる気ペン」が「日用品部門」の部門賞を受賞したことをご報告いたします。

「大人のやる気ペン」は、スマートフォンのアプリと連動して日々の努力を「見える化」することで、資格取得やリスキリングなど、目標に向かって学び続ける大人をサポートするために開発されたIoT文具です。2025年8月には販売数１万台を突破するなど、ユーザーの皆様に「学びの習慣化」をサポートするツールとしてご愛顧いただいております。

この度、「大人のやる気ペン」が、その年を象徴するヒット商品や話題を集めたサービスなどを表彰する「2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞」において、より便利で快適な人々の暮らしを実現する商品を表彰する「日用品部門」の部門賞を受賞しました。

＜日用品部門 総評＞

日々の生活や時代の流れにどれだけ追従し、伴走できるかという観点から、受賞商品は、リスキリングという時代の潮流を的確にとらえ、「あったらいいな」を実現した点を高く評価しました。

ご参考）「大人のやる気ペン」について

資格取得やリスキリングなど、目標に向かって学習する大人をサポートするために開発されたIoT文具です。いつものペンに装着するだけで学習時間を可視化し、スマートフォンと連携することでモチベーション維持を手助けします。ペンを動かした時間に応じた報酬（ゲーミフィケーション）に加え、他のユーザーとの“ちょうどいい距離感”のコミュニケーション機能により、孤独になりがちな大人の学びに寄り添います。

商品HP：https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/otonayarukipen/

ご参考）小学館DIMEトレンド大賞とは

「小学館DIMEトレンド大賞」は、ビジネスからエンターテインメントまでの幅広いジャンルにわたり、その年のトレンドを映し出すような、ヒット商品・サービスに贈られます。

今年で38回目を迎える本賞は、『DIME』本誌とWEBメディア『@DIME』で読者からの投票を募り、4万5000以上の投票がありました。編集部員による一次選考、選考委員による最終選考を経て6つ部門賞を決定、その中から大賞を選出しています。

