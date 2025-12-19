キー入力やカーソル操作などPCを1台で操作可能！無線トラックボールキーボードを新発売

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、1台でWindows PCの操作ができるキーボード「無線トラックボールキーボード」を全国で2025年12月中旬より発売いたします。

マウス不要の万能キーボード

「無線トラックボールキーボード」は親指で操作ができる19mmトラックボールを内蔵しています。マウスへ持ち替える必要がなく、本製品1台でキー入力からカーソル操作まですべてのWindows操作が行えます。また、web閲覧時に便利なスクロールホイールも搭載しています。

デスクスタイルとグリップスタイルの２ＷＡＹ

本製品はMCOブランドで好評いただいた前機種(TK-24G05)と比較し、高性能なICを搭載しさらに快適なトラックボール操作が可能になりました。4段階の速度調整機能搭載で細かなクリック操作が必要なプレゼンテーションでの場面や、フルHDモニターから高解像度4KモニターでのPC操作など幅広い環境でお使いいただけます。

製品特徴

製品詳細

- 親指で快適な操作が可能な光学式トラックボール内蔵- グリップ・デスクスタイルで操作できるコンパクトサイズ- 付属レシーバーを接続するだけですぐに使える簡単設定[表: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/206_1_d1d34bc4a782420f7a8be06137efc2f2.jpg?v=202512190551 ]

※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです

