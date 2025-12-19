ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535)は、投資家の皆さまとのコミュニケーションを円滑にし、当社へのご理解を深めていただくことを目的とし、スポンサードリサーチフォローアップレポート（2026年3月期第2四半期版）とニュースフラッシュを発行いたしました。当レポートはSESSAパートナーズ株式会社（https://www.sessapartners.co.jp/）に作成を依頼しておりますが、当社株への推奨は一切なく、当社のビジネスモデル、業績推移、事業戦略など、すでに公表されている内容を投資家の皆さまにわかりやすく説明するためのものであります。レポートは以下のURLよりご覧いただけます。

【フォローアップ】

日本語：

https://439ec57b-1e86-4906-967d-e55921c96be8.filesusr.com/ugd/e831db_ed970300178047458ab936618eca427c.pdf

英 語：

https://439ec57b-1e86-4906-967d-e55921c96be8.filesusr.com/ugd/e831db_afef8dffffe741c8b5bdf32179da321b.pdf

【ニュースフラッシュ】

日本語：

https://439ec57b-1e86-4906-967d-e55921c96be8.filesusr.com/ugd/e831db_d7911b9018a742fb88de02c94e0b6a05.pdf

英語：

https://439ec57b-1e86-4906-967d-e55921c96be8.filesusr.com/ugd/e831db_d23a9e9f72654bb58ac7c58ebe0e165a.pdf

【会社概要】

会社名 ：ミガロホールディングス株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中西 聖

設立 ：2023年10月2日

所在地 ：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場 ：東京証券取引所プライム市場

事業内容 ：グループ内事業（DX推進事業・DX不動産事業）の経営戦略策定及び経営管理

企業サイト： https://www.migalo.co.jp/