【12/19(金)新発売】おやすみ前も、ちいかわといっしょ♪ネルグー充電式ホットアイマスクがちいかわデザインを販売開始。

株式会社ルル（本社：大阪府大阪市中央区南久宝寺町 代表：白井裕樹）が企画運営するスリープテックブランド「nerugoo（ネルグー）」は、イラストレーター・ナガノ氏の人気作品「ちいかわ」デザインの『chiikawa nerugoo 充電式ホットアイマスク』を、2025年12月19日（金）より販売開始いたします。

ちいかわ/ハチワレ/うさぎの3種類のラインナップ。収納袋付きで持ち運びにも便利♪

本製品はちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類のラインナップ。nerugoo公式店、ちいかわマーケット、全国のちいかわらんどで展開します。『chiikawa nerugoo 充電式ホットアイマスク』で、おやすみ前も大好きなちいかわたちと一緒に過ごしてみませんか。

【オリジナルパッケージ＆収納袋♪】

手に取った瞬間にわくわくする、オリジナルパッケージと持ち運びに嬉しい収納袋付き。

大切なあの人へのプレゼントに、自分へのご褒美にもピッタリです。

【コットン100％のやさしさ】

コットン100%使用で肌あたり柔らか、弊社従来品よりもしなやかな滑らかさを追求しました。

「フィット感がもっと欲しい」の声を元に、シームレス縫製でメカっぽさを極限まで排除、肌に吸いつくような柔らかさを重視しています。

【充電式で毎日清潔に使える】

USB充電式だから毎日使用できます。おやすみ時間はもちろん、お仕事や勉強の合間のリフレッシュタイムや、移動時間にも。

アイマスクカバーを本体から取り出し、手洗い可能！いつも清潔に保つことができます。

■nerugoo充電式ホットアイマスク受賞歴

2023年度 グッドデザイン賞受賞

2024年度 おもてなしセレクション 金賞受賞

2024年5月 MONOQLO 充電式ホットアイマスク部門 ベストバイ受賞

2024年7月 Mybest USB充電式ホットアイマスクのおすすめ人気ランキング【2024年】2位

■販売店舗一覧

nerugoo公式店(https://r.qrqrq.com/jgwMJdx5)

ちいかわマーケット(https://chiikawamarket.jp/)

ちいかわらんど全店(https://chiikawa-info.jp/ck_land.html)

■商品紹介

商品名：chiikawa nerugoo充電式ホットアイマスク(https://r.qrqrq.com/jgwMJdx5)

販売価格：\4,980（税込）

種類：全3種類 chiikawa/hachiware/usagi

材質：コットン100％

※集計期間：2021年3月16日～2025年10月31日（Salua、nerugooシリーズ累計）