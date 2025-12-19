【12/19(金)新発売】おやすみ前も、ちいかわといっしょ♪ネルグー充電式ホットアイマスクがちいかわデザインを販売開始。
株式会社ルル（本社：大阪府大阪市中央区南久宝寺町 代表：白井裕樹）が企画運営するスリープテックブランド「nerugoo（ネルグー）」は、イラストレーター・ナガノ氏の人気作品「ちいかわ」デザインの『chiikawa nerugoo 充電式ホットアイマスク』を、2025年12月19日（金）より販売開始いたします。
ちいかわ/ハチワレ/うさぎの3種類のラインナップ。収納袋付きで持ち運びにも便利♪
本製品はちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類のラインナップ。nerugoo公式店、ちいかわマーケット、全国のちいかわらんどで展開します。『chiikawa nerugoo 充電式ホットアイマスク』で、おやすみ前も大好きなちいかわたちと一緒に過ごしてみませんか。
【オリジナルパッケージ＆収納袋♪】
手に取った瞬間にわくわくする、オリジナルパッケージと持ち運びに嬉しい収納袋付き。
大切なあの人へのプレゼントに、自分へのご褒美にもピッタリです。
【コットン100％のやさしさ】
コットン100%使用で肌あたり柔らか、弊社従来品よりもしなやかな滑らかさを追求しました。
「フィット感がもっと欲しい」の声を元に、シームレス縫製でメカっぽさを極限まで排除、肌に吸いつくような柔らかさを重視しています。
【充電式で毎日清潔に使える】
USB充電式だから毎日使用できます。おやすみ時間はもちろん、お仕事や勉強の合間のリフレッシュタイムや、移動時間にも。
アイマスクカバーを本体から取り出し、手洗い可能！いつも清潔に保つことができます。
■nerugoo充電式ホットアイマスク受賞歴
2023年度 グッドデザイン賞受賞
2024年度 おもてなしセレクション 金賞受賞
2024年5月 MONOQLO 充電式ホットアイマスク部門 ベストバイ受賞
2024年7月 Mybest USB充電式ホットアイマスクのおすすめ人気ランキング【2024年】2位
■販売店舗一覧
nerugoo公式店(https://r.qrqrq.com/jgwMJdx5)
ちいかわマーケット(https://chiikawamarket.jp/)
ちいかわらんど全店(https://chiikawa-info.jp/ck_land.html)
■商品紹介
商品名：chiikawa nerugoo充電式ホットアイマスク(https://r.qrqrq.com/jgwMJdx5)
販売価格：\4,980（税込）
種類：全3種類 chiikawa/hachiware/usagi
材質：コットン100％
※集計期間：2021年3月16日～2025年10月31日（Salua、nerugooシリーズ累計）