Desktop Mate 170万ダウンロード突破！Steam Winter Sale 2025で8作品が20%オフ！

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)が展開するデスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」は、2025年11月に累計170万ダウンロードを突破いたしました。Steam Winter Sale 2025に合わせて特別セールを実施いたします。今回は『初音ミク「マジカルミライ2025 Ver.」(https://store.steampowered.com/app/3833190/)』『重音テト(https://store.steampowered.com/app/3681410/)』『夏色花梨(https://store.steampowered.com/app/3929250/)』『巡音ルカ』も初めて割引対象となり、8作品をお得にお楽しみいただけます。

セール概要

初セール対象作品について

- セール期間：2025年12月19日(金)3:00 (JST) ～ 2026年1月6日(月)3:00 (JST)- 対象DLC(全8作品)：- - 初音ミク(https://store.steampowered.com/app/3359730/)- - 雪ミク「SNOW MIKU 2025 Ver.」(https://store.steampowered.com/app/3465160/)- - ずんだもん(https://store.steampowered.com/app/3533450/)- - 小春六花(https://store.steampowered.com/app/3681420/)- - 初音ミク「マジカルミライ2025 Ver.」(https://store.steampowered.com/app/3833190/)(初セール)- - 重音テト(https://store.steampowered.com/app/3681410/) (初セール)- - 夏色花梨(https://store.steampowered.com/app/3929250/) (初セール)- - 巡音ルカ(https://store.steampowered.com/app/3833210/) (初セール)- 割引率：20％OFF- セール価格：通常2,200円(税込)→ 1,760円(税込)

今回初めてセール対象となる『初音ミク「マジカルミライ2025 Ver.」(https://store.steampowered.com/app/3833190/)』『重音テト(https://store.steampowered.com/app/3681410/)』『夏色花梨(https://store.steampowered.com/app/3929250/)』『巡音ルカ(https://store.steampowered.com/app/3833210/)』は、多くのユーザー様からご好評をいただいているDLCです。この機会にぜひ新しいキャラクターたちをデスクトップにお迎えください。

今後の展開

東方Projectより『霧雨魔理沙』のDLCのリリース準備中です。続報をお楽しみに！

Desktop Mateとは

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。

ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。

すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！

製品情報- 製品名：Desktop Mate(デスクトップメイト)- 配信開始日：2025年1月8日- 価格：無料(DLC：各2,200円→対象DLCがセール期間中1,760円)- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/ (https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/)- - 初音ミク：https://store.steampowered.com/app/3359730/- - 雪ミク「SNOW MIKU 2025 Ver.」：https://store.steampowered.com/app/3465160/- - ずんだもん：https://store.steampowered.com/app/3533450/- - 小春六花：https://store.steampowered.com/app/3681420/- - 初音ミク「マジカルミライ2025 Ver.」：https://store.steampowered.com/app/3833190/- - 重音テト：https://store.steampowered.com/app/3681410/- - 夏色花梨：https://store.steampowered.com/app/3929250/- - 巡音ルカ：https://store.steampowered.com/app/3833210/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mateシステム要件- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。