サイレントプール ジン×KEFが贈る特別なナイトイベント 「A SENSORY JOURNEY where sound meets gin -音とジンが響き合う、五感の出会い」

英国のスピーカーブランド「KEF」は、ロンドン・ドライジン「サイレントプール ジン」と共同企画として、2026年2月5日（木）・6日（金）の2日間、青山のKEF Music Gallery TOKYOにて、体験型イベント「A SENSORY JOURNEY where sound meets gin -音とジンが響き合う、五感の出会い」を開催いたします。バレンタインシーズンに合わせ、大切な人と過ごす特別なひとときや、自分へのご褒美としてお楽しみいただけます。

【イベント概要】

開催日時：

Day12026年2月5日（木）19時～21時（18時30分オープン）

Day22026年2月6日（金）19時～21時（18時30分オープン）

開催場所：KEF Music Gallery TOKYO(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)

住所：東京都港区南青山５丁目５番６号



【チケットについて】

販売金額 ：1枚5,000円（税込）※体験への参加に加え、ギフトバッグも含む。

購入方法：https://jp.kef.com/blogs/news/jp-kmg-silent-pool-202512

募集人数：各回10名限定

購入期間：無くなり次第終了

【コンテンツ】

ウェルカムドリンクとして、サイレントプール ジントニックの提供

コパグラスと呼ばれる、ジンに含まれるボタニカルの香りをより一層引き立たせる効果があるジントニック用のグラスにて提供いたします。

サイレントプール ジンのブランド説明とテイスティング

ブランドアンバサダー 小川 杏香氏による、サイレントプール ジンの歴史や製造方法に関するブランド説明・テイスティングを予定しています。

KEFによる没入型サウンド体験

KEFが誇る最高級のサウンドルーム「The Ultimate Experience Room」と「The Extreme Theatre」でのサウンド体験。「The Ultimate Experience Room」では、ロス・ラブグローブがデザインしたKEFのコンセプトモデルである高さ2メートルのMUONによるパワフルかつ繊細なサウンドをご体験いただきます。

The Ultimate Experience Room

また、最上階にある「The Extreme Theatre」では、究極のホーム・エンターテイメント体験をKEFの最上級カスタムインストール・スピーカーをスクリーン背後と天井、壁に埋め込んだ7.2.4chのマルチチャンネル・スピーカーにて、サウンドを演出。また、KEFのハイエンドモデルで大胆かつ印象的な存在感を放つBlade Two Metaも設置。くつろいだ雰囲気の中で本物の映画館のようなサウンドをお楽しみください。

The Extreme Theatre

香り、音楽、チョコレートと合わせて楽しむ、マティーニのペアリング体験

サイレントプール ジンを構成する4種の「香り」に合わせた「サウンド」と「フード」でマティーニを楽しむ、五感で変化を感じる体験型アクティビティ。KEFのワイヤレスHiFiスピーカーLS50 Wireless IIとサブウーファーKC62の組合せによる「サウンド」、バレンタインシーズンに合わせた「チョコレート」のペアリングとともにお楽しみいただきます。サイレントプール ジンの香りやフレイバーとマッチしたサウンドを、KEFのスピーカーでご体感ください。

LS50 Wireless IIとKC62

【登壇者/ゲストバーテンダー】



小川 杏香 / Kyoka Ogawa

2018年より西麻布bar Amberにて本格的にバーテンダーとしてのキャリアをスタート。2019年シーバスマスターズ日本大会優勝。日本代表として世界大会へ進出する。2020年よりサイレントプールジンブランドアンバサダーに就任。

社交ダンスやモデル経験を活かした、遊び心のあるカクテルが得意。

現在は様々なレストランやバーにてカクテルペアリングやゲストバーテンディング等、幅広く活動中。また、サイレントプールジンブランドアンバサダーとしての活動を行う傍ら、フォーシーズンズホテル東京大手町のバー「VIRTÙ」にて勤務する。

【11/27に行われたクローズドイベントの様子】

動画はこちら(https://youtu.be/dMtt61MP_Wg)



メディアレビューはこちら(https://eyescream.jp/culture/157096/)

【イベント会場/KEF Music Gallery TOKYOについて】

KEFは、2023年12月9日(土) にKEF Music Gallery TOKYOをグランドオープンいたしました。東京を代表するラグジュアリーブランドやデザイナーブランドの発信地である青山で、これまでにない素晴らしいサウンド体験をお客様に提供します。

KEFスピーカーを長年ご愛顧いただいているオーディオファンの方のみならず、ライフスタイルのサウンドクオリティをあげたい方、暮らしのアイテムにこだわらずにはいられない方など、高品質で魅惑的なKEF製品と著名なアート作品をコーディネイトしディスプレイしています。より幅広い方々にKEF製品に触れていただきたいとのKEF本国の意向も踏まえて開設されました。KEF 創業60年以上にわたる音へのこだわりに、ぜひ触れて下さい。

KEF Music Gallery TOKYO特設ページはこちら(https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery)

■サイレントプール ジンとは

サイレントプール ジンは、イギリス・サリー州の美しい湖「サイレントプール湖」の水と、ラベンダー、洋ナシ、エルダーフラワーをはじめとする 24 種類のボタニカルを使用したロンドン・ドライジンです。

ボタニカルの特性に合わせて 3 種の異なる抽出方法でエッセンスを取り出した、華やかでロマンティックな香りと奥行きのある味わいが美しく調和した、まるで“香水”のようなジンです。

パッケージには、陽光に照らされて輝く湖を想起させる、エメラルドグリーンのボトルを採用しています。

■株式会社ウィスク・イーとは

スコッチウイスキーを中心に、世界各地の個性豊かな蒸溜酒、リキュール、クラフトビールを輸入・販売する専門商社です。取り扱う製品が素晴らしい価値を表現し、バーテンダーそして消費者の皆様に『これまでにはなかったような選択肢』となることをミッションに掲げ、クラフト精神に溢れたブランドを輸入しております。

