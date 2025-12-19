フィシルコム「NeX-Ray」、ユーザー数38,000名を達成。ビジネスの現場を変える、力強いサポーターとして。

フィシルコム株式会社

株式会社フィシルコム（以下、フィシルコム）が提供するビジネスDX推進サービス「NeX-Ray」は、この度、ユーザー数が38,000名を突破いたしました。

多くの企業様・ユーザー様に輪を広げることができましたこと、日頃よりご愛顧いただいている皆様に心より感謝申し上げます。また、これから新たにNeX-Rayを活用される皆様にも、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

無料で体験 :https://www.nex-ray.net/ja

◆現場視点で解決する「真のDX」が選ばれる理由

昨今、企業の規模を問わずデジタルトランスフォーメーションへの取り組みが加速しています。しかし一方で、トップダウンで導入されたシステムが現場の実情に合わず、「かえって業務が複雑になった」「マニュアルを見ないと操作できない」といった新たな課題が生まれているのも事実です。

「NeX-Ray」が38,000名の方々に継続して選ばれ続けている最大の理由は、こうした「導入の壁」と「定着の壁」を取り払う設計思想にあります。

私たちは、ITリテラシーの有無に関わらず、誰もが直感的に操作できるインターフェースを徹底して追求してきました。既存の業務フローを無理に変えるのではなく、今ある業務をデジタル技術で自然に補完・効率化する。その「現場への優しさ」と、確実に工数を削減する「実用性」の両立こそが、多くのビジネスパーソンに支持されている背景です。

単なる効率化ツールとしてだけでなく、働く人のストレスを減らし、本来注力すべきコア業務に向き合

う時間を生み出す――その体験価値こそが、NeX-Rayの強みであると自負しております。

◆38,000名の信頼に応える、進化し続けるプラットフォーム

今回達成した「38,000名」という数字は、単なる累積ユーザー数ではありません。それは、38,000通りの業務課題と向き合い、解決をサポートしてきた実績の証でもあります。

NeX-Rayは、サービス開始当初よりユーザーの皆様からのフィードバックを開発の最優先事項として位置づけてまいりました。「もっとこうなれば便利なのに」「この機能が欲しい」といった現場の生の声をスピーディーに機能改善へと反映させるサイクルを回し続けています。

多様な業種・職種でご利用いただいているからこそ得られる膨大な知見を、サービスのアップデートとして全てのユーザー様に還元していく。この「ユーザー様と共に成長するサイクル」こそが、NeX-Rayの品質を支える基盤です。

フィシルコム株式会社について

フィシルコムは、MarTech企業ではありますが、マーケティング以外にもテクノロジーの力で負を解消していく事業を展開していきます。

ー自社展開サービスー

「Nex-Ray」 詳細はこちら(https://www.nex-ray.net/ja)

「おためし転職」 詳細はこちら(https://otame4.work/)