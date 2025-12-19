ランスティア株式会社、Stellaps株式会社より要件定義AIソリューション「GEAR.indigo」事業を譲受

ランスティア株式会社

ランスティア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：竹下 祐豪、以下「当社」）は、株式会社Stellaps（本社：東京都杉並区、代表取締役：星野 里樹）が提供してきたAI駆動の要件定義ツール「GEAR.indigo」に関する事業を譲り受け、提供を開始したことをお知らせいたします。本事業譲受により「GEAR.indigo」は今後、当社が主体となって開発・運営・サポートを行ってまいります。

事業譲受の背景と目的

「GEAR.indigo」は、株式会社Stellapsにより、AIを活用した要件定義ツールとして開発され、これまで多くの企業・ユーザーに利用されてきました。

当社はこれまで、株式会社Stellapsと連携しながら「GEAR.indigo Enterprise版」の支援・運用に関与しており、その中で蓄積した知見を活かし、プロダクト価値のさらなる向上を図ることを目的として、今回の事業譲受に至りました。

システム開発現場における生成AIの導入は加速度的に進んでおり、今や開発インフラになりつつあるといっても過言ではありません。当社は2023年頃よりシステム受託開発において「AI駆動開発」と呼ばれる方法論の探求を行ってまいりました。「GEAR.indigo」に関しても当社がユーザとして利用を開始させていただき、プロダクトの持つ圧倒的な効果について間近で体験してきました。

そうした背景を踏まえて、現在は当社においてもクラウドインフラ・運用保守領域でのAIソリューションの開発を進めており、そうした中で「GEAR.indigo」とのシナジーを強く感じており、今回の譲受に至りました。

今後の運営体制について

- サービス提供：従来通り継続して提供いたします- 契約・データ：既存ユーザーの契約内容およびデータに変更はありません- サポート体制：ランスティア株式会社が引き継ぎ、順次体制を強化してまいります

今後は、機能改善や他サービスとの連携強化などを通じて、「GEAR.indigo」のさらなる価値向上に取り組んでまいります。

今後の展望

当社は「GEAR.indigo」を自社プロダクトラインの一つとして位置づけ、AI駆動の要件定義ツール領域における業務効率化および価値創出を、より多くの企業へ提供してまいります。

また、当社が並行して開発しているクラウドインフラ構築・運用保守AIソリューション「Rinstack」についても合わせてご提供することで、システム開発現場の生産性向上に寄与します。

株式会社Stellapsがこれまでに培ってきた知見を継承しつつ、当社の技術力・運用力、ならびに既存プロダクトとの連携を通じて、企業の開発プロセスを支援する、より価値あるプロダクトへと進化させていく方針です。

ランスティア株式会社について

会社名：ランスティア株式会社

設立：2020年5月

代表者：代表取締役 竹下 祐豪

所在地：〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町 3階

URL：https://lancetier.co.jp/

お問い合わせ：info@lance-digital.com