リリース直後から採用続々 10Gbps対応「アイネット ヒカリfast」初期導入事例を公開

株式会社Ai.Connect（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：松永 侑祐、以下「アイコネクト」）が提供する新サービス「アイネット ヒカリfast」は、リリース直後から物件オーナー様・管理会社様より大きな反響をいただき、すでに複数の物件で採用が進んでいます。

このたび、東京都中央区で不動産事業を展開するハウジングネット株式会社様が保有する東京都多摩市のマンション「プラザマキシム」（50戸）にて本サービスが稼働を開始しましたので、初期導入事例としてお知らせいたします。

新サービス「アイネット ヒカリfast」が既存50戸マンションでいち早く稼働

アイネット ヒカリfastは、10Gbpsバックボーンを備えた次世代型インターネットサービスとして、2025年8月のリリース後から多くの問い合わせが寄せられています。

特に、既存物件でも短期間でオール光配線への刷新が可能である点が評価され、プラザマキシムではサービス開始直後に導入が決まりました。

今回の導入では、

- オール光配線による館内ネットワークの再構築- 10Gbpsバックボーンによる高速・低遅延通信- 防犯カメラの同時設置による安全性向上

など、物件全体のインフラ価値向上が実現しています。

プラザマキシムでの特記事項：未導入だった1戸への光回線引き込みを実現

プラザマキシムでは、以前のインターネットサービスにおいて、配管経路がなく施工不可とされていた1戸があり、50戸中49戸のみがサービス利用可能な状況でした。

今回アイコネクトでは新設ルートを確保し、従来は不可能とされた部屋にもヒカリfastを導入しました。

オーナー様からは、

「長年導入できなかった部屋にも光が入り、入居者様にも大変喜んでいただけた」

とのコメントをいただいています。

背景：実証実験を経て裏付けられた“確かなサービス品質”

Ai.Connectはサービス提供に先立ち、2024年に複数企業と合同で

次世代インターネット基盤となる「オール光配線方式」の実証実験を実施しました。

（※詳細は末尾の関連リリースをご参照ください）

実証実験では、既存物件での施工性や光ファイバーのみで構成された館内配線の通信安定性が検証されており、今回の「アイネット ヒカリfast」は その技術的成果を踏まえて正式サービス化されたものです。

オーナー様からも、

「実証実験の結果を聞き、技術的裏付けを感じた」

との声があり、専門的な検証が導入判断の後押しとなりました。

オーナー様の声

「実証実験の成果が導入の後押しに。リリース直後でも安心できた」

<導入の背景と目的>

在宅ワーク、オンラインゲーム、映像配信サービスの一般化により、賃貸住宅でのインターネット環境への依存度が非常に高まっています。

これを受け、現入居者の満足度向上と、新規賃貸募集時の強力なアピールポイントとすることを目的に、ネットサービスのバックボーンを1Gから10Gへ切り替えることを決定しました。

<導入の決め手>

建物が古く、一部の部屋では電話線が使えないという課題がありましたが、オール光配線で均一な通信品質を提供でき、バックボーン10Gの強みを最大限に引き出せることが導入の決め手となりました。

さらに、サービスの開発過程や技術的取り組みについても評価されており、

「確かな技術検証を経ている点が、導入に安心感を与えた」

とコメントをいただいています。

<アイコネクト選定の理由>

前職の管理会社時代に、全国の物件で様々なインターネット業者とやり取りをした経験に基づいています。

アイコネクトは、

- 工事手配のレスポンスが早い- 入居者の評判が良い

という印象が強く、新サービスでも迷わず選定したとのコメントをいただいています。

今後の展開

アイコネクトは、「アイネット ヒカリfast」を既存・新築問わず積極展開し、賃貸物件の通信インフラを次世代レベルに引き上げてまいります。

また、防犯カメラ、スマートホーム、高齢者見守りソリューションなどとの連携を強化し、より安全・快適なサービス創出と”住環境のアップデート”に取り組んでまいります。

＜株式会社Ai.Connectについて＞

株式会社Ai.Connectは、集合住宅に特化したインターネットサービス「アイネット」を主軸に、住環境の快適さとセキュリティの向上を図るためのスマートソリューションや、AIを活用した最先端ソリューションを展開しています。

更なる技術革新により、次世代に向けた「住環境のアップデート」を目指します。



アイネットサービスページ：https://ainet.life/

会社HP ：https://ai-connect.co.jp/

