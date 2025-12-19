落とし物アプリ「サガシテ」本日配信開始
株式会社サガシテは、**落とし物アプリ「サガシテ」**を本日よりApple Storeにて正式に配信開始したことをお知らせします。（Google Playは年内リリース予定）
「サガシテ」は、物をなくした人と拾った人をスムーズにつなぐことを目的としたアプリです。 落としたらすぐ登録、拾ったらすぐ登録するだけで、従来は手間や心理的負担となっていた落とし物のやり取りを、より簡単・安心に行うことができます。
■ダウンロードはこちらから
【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/サガシテ-落とし物マッチングアプリ/id6754750743(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B5%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%83%86-%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97%E7%89%A9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6754750743)
【Android】年内リリース予定
開発背景｜落とし物は「面倒」「気まずい」が多すぎる
日本では毎日多くの落とし物が発生していますが、
・どこに問い合わせればいいかわからない
・拾ったが、届ける時間がない
・謝礼はいくらが妥当かわからず気まずい
といった理由から、拾われても持ち主に戻らないケースや、拾うこと自体をためらってしまうケースが少なくありません。
「サガシテ」は、こうした落とし物にまつわる“面倒さ”や“曖昧さ”をテクノロジーで解決したいという思いから誕生しました。
「サガシテ」の特長
1．なくしたらすぐ登録、拾ったらすぐ登録
アプリ上で落とし物・拾い物の情報を簡単に登録できます。
写真や特徴を入力するだけで、探している人・拾った人を素早くつなげます。
2．日本初の落とし物専用アプリ
落とし物に特化した設計により、誰でも直感的に使えるシンプルな操作性を実現しました。
3．アプリに従えば次の行動に迷わない
探したい物がある場合でも、拾った場合でもアプリの指示に従うだけで簡単に登録できます。
位置情報で最寄りの交番を即時ピックアップ、忙しい合間でも最短で落とし物を届けられます。
4．曖昧だった「謝礼」をアプリで解決
これまでトラブルや気まずさの原因になりやすかった謝礼についても、アプリ内の匿名チャット機能で明確にやり取りができる仕組みを用意。
拾った人・なくした人双方が納得できる形での解決をサポートします。
こんな方におすすめ
・大切な物をなくしてしまい、早く見つけたい方
・拾った物をスムーズに持ち主へ返したい方
・謝礼のやり取りをスマートに済ませたい方
アプリ概要
アプリ名：サガシテ -すぐ見つかる落とし物アプリ -
配信開始日：本日
対応OS：iOS
利用料金：基本無料
※ 記載の会社名および製品名/サービス名・ロゴは、株式会社サガシテの登録商標です。
※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。