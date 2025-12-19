【12月中の注文限定で割引キャンペーン中！】スマホ撮影特化型マッチングアプリの写真撮影サービス「サクフォト」が全国9エリアで正式リリース！

株式会社アルファブル

株式会社アルファブル（本社：東京都中野区、代表取締役：香美惇、以下「アルファブル」）が運営するマッチングアプリ専用プロフィール写真撮影サービス「サクフォト」は、このたび全国9エリア（札幌・仙台・東京・横浜・千葉・名古屋・大阪・広島・福岡）にて正式にサービスをリリースいたしました。

■マッチングの鍵は、プロの技術でつくる「日常感」

マッチングアプリにおいて、出会いの質を左右する最大の要因はプロフィール写真です。

しかし、昨今のユーザー、特に男性の間では、従来のプロによる一眼レフ撮影に対して「キメすぎていて恥ずかしい」「マッチングアプリでは頑張りすぎ感が出てしまい、かえって敬遠される」という切実な悩みが増えています。

「サクフォト」は、こうした「脱・キメすぎ」のニーズに応えるために誕生しました。

プロの技術を使いながらも、あえて使い慣れたスマホで撮影することで、「センスのいい友達に撮ってもらったような、おしゃれで自然な空気感」を実現。

自撮りでは不可能なスタイルアップと、一眼レフでは出せない親近感を両立し、お相手に「この人と会ってみたい」と思わせる最高の日常を切り取ります。

■ 「サクフォト」4つのこだわり

(1)「センスのいい友達」の視点をプロの技術で再現

ただ撮るのではなく、マッチングアプリで好印象を与える画角、光の捉え方、背景の選び方をプロが徹底。

まるで写真のうまい友達と出かけた時に撮られたかのような、日常の中にある最高の一瞬を逃しません。

（2）スマホ撮影を極めた「スタイルアップ」のノウハウ

足が長く見える構図や顔まわりがスッキリ見える角度など、スマホのレンズ特性を熟知したプロが、加工に頼らず撮影技術だけであなたのスタイルを最大限に引き出します。

（3）夜22時まで撮影可能

センスの良さが際立つのは、実は夜の街角。

街灯やネオンを活かした雰囲気のある写真は、日中の写真と並べることで大人の余裕を演出。

仕事帰りのわずかな時間で、大人な印象を与える一枚が手に入ります。

（4）予約から納品まで、タイパ重視でストレスフリーに

センスの良い写真を、欲しいと思ったその時に。

LINE予約から最短25分で撮影完了、そして2日後のデータ納品。

このスピード感があるから、今のあなたの最高の雰囲気を、鮮度を落とさずプロフィールに反映できます。

■ スマホ撮影だからこそのメリット

（1）「友達に撮ってもらった感」が出やすい

一眼レフ特有の「撮られている感」がないからこそ、アプリ内で自然で親しみやすいという最強の武器になります。

（2）緊張せずリラックスできる

街中の人前で大きな機材を向けられる恥ずかしさがありません。

スマホだからこそ、いつものリラックスした笑顔になりやすいです。

（3）スマホだからお手頃価格で撮れる

高価な機材コストを抑えることで、気軽に何度も利用できるリーズナブルな価格を実現しました。

■ ユーザー実績：マッチング数が1週間で5件 → 1週間で50件と約10倍に

先行利用者へのインタビューでは、それまで1週間で5件だったマッチング数が、本サービスの写真に変更後は1週間で50件と約10倍にまで急増した事例も確認されています。

利用者からは「マッチしたお相手から『写真が素敵ですね』『どこで撮影したんですか？』など写真について好意的なメッセージをもらえた」「撮影から3週間でその中の一人と交際に発展できた」との声もいただいており、確かな手応えを生んでいます。

■ プラン・オプション（12月中の注文限定で割引キャンペーン実施中）

・ショートプラン： 通常4,400円（税込）（25分撮影 / 10枚納品）→ 割引価格3,300円（税込）

・ロングプラン： 通常6,930円（税込）（45分撮影 / 30枚納品）→割引価格5,940円（税込）

また、よりこだわりたい方のために、おトクなオプションをご用意しています。

・全データ納品（＋1,100円） ：「細かな表情の違いを自分で選びたい」という方に。

・ベストショット選定（＋1,100円）： 「どの写真が一番ウケるか選べる自信が無い…」という方へ。プロの目線で、マッチングアプリで最も好印象を与える1枚をセレクトします。

■ 展開エリア（全国9エリア）

北海道（サッポロファクトリー周辺）

宮城（せんだいメディアテーク周辺）

東京（東京駅丸の内口周辺）

神奈川（みなとみらい駅周辺）

千葉（海浜幕張駅周辺）

愛知（ガーデンふ頭臨港緑園周辺）

大阪（大阪駅周辺）

広島（基町周辺）

福岡（キャナルシティ博多周辺）

■ 担当者からのコメント

写真ひとつで、マッチングアプリの手応えは驚くほど変わります。マッチしやすくなるのはもちろん、お相手が最初から好意的に接してくれるなど、その後のメッセージのスムーズさまで左右します。私たちは単なる撮影業者ではなく、友達に撮ってもらったような自然な表情を引き出し、出会いのチャンスを最大化させる存在でありたいと考えています。ぜひこの変化を体感してください。

■ 公式サイト

https://sakuphoto.jp/(https://sakuphoto.jp/)

■本件およびサービスに関するお問い合わせ

株式会社アルファブル 香美（かがみ）

E-mail：sakuphoto@alphable.co.jp

■株式会社アルファブルの概要

・主な事業内容：累計撮影者数4万人を超える恋活・婚活専門のプロフィール写真撮影サービス「Photojoy」の運営に加え、その実績を元にタイパを追求した新ブランド「サクフォト」を展開。その他、メンズコスメ「MULC」、男性専用結婚相談所「ヒーローマリッジ」など、恋愛・婚活におけるトータルプロデュースを行う。

・本社所在地：東京都中野区中央3丁目20-2

・代表者：代表取締役 香美 惇

・会社URL：https://alphable.co.jp/