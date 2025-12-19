カリフォルニア生まれのモバイルデバイス向けアクセサリーブランドSatechiのOntheGoシリーズ「7-IN-1マルチポートアダプター」の取り扱いを開始

株式会社プリンストン

このたび、株式会社プリンストン（本社：東京都港区、代表取締役社長：宇佐見紀之）は、SatechiのOntheGoシリーズ「7-IN-1マルチポートアダプター」を発売いたします。

2005年にアメリカで誕生したSatechiは、美しく機能的なデザインと品質にこだわり、さまざまなデバイスとの互換性と使いやすさ、ユーザーのニーズに応じた機能性と革新性を追求した製品を展開しています。特にAppleユーザーやPC、ガジェット好きのユーザーに人気があり、世界中の国々25,000店舗以上で販売されています。

SatechiのOntheGoシリーズは、ライフスタイルの多様化によりデジタルデバイスの使用場所が限定されなくなった現代において、Satechiがユーザーの利便性を追求して開発した持ち運びに特化したプロダクトラインです。

今回発売する「7-IN-1マルチポートアダプター」は、Power Delivery対応USB Type-Cポート、USB3.2 Type-Aポート×2、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、SD/microSDカードリーダーを備えた、7つの拡張機能を1台に集約した7-in-1マルチポートアダプターです。映像出力や周辺機器接続、データ読み込み、充電まで幅広い用途に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットの機能を手軽に拡張できます。

さらに、MagSafe対応iPhoneには本製品をダイレクトに装着できるほか、MagSafe非対応のデバイスでも付属の3M両面テープ付きリングを使用することで、ノートPCやタブレットの背面にしっかりと取り付けることが可能です。モバイルワークや外出先での作業をよりスマートにサポートします。

■7-IN-1マルチポートアダプターの特長

1台で幅広い用途に対応する7-in-1マルチポート設計

Power Delivery対応USB Type-Cポート、USB3.2 Type-Aポート×2、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、SD/microSDカードリーダーを搭載しました。映像出力や周辺機器接続、データ読み込みから充電まで、ノートPC・スマートフォン・タブレットの活用シーンを幅広くサポートします。

デバイスに取り付けられる便利なマグネット構造

MagSafe対応のiPhoneにはそのままダイレクトに装着可能です。MagSafe非対応のノートPCやタブレットでも、付属の3M両面テープ付きリングを使用することで背面にしっかり取り付けられ、持ち運び時や使用時の取り回しが向上します。

モバイル利用に最適

バッグにすっきり収まるコンパクトサイズで、必要なインターフェースをスマートに持ち運べる筐体設計を実現しました。モバイルワークや移動の多いノマドワーカーはもちろん、自宅や学校でノートPC・タブレットを活用する学生にも最適なモバイルアクセサリーです。

【商品概要】

型番：PST-POTG7C (スペースブラック)

JANコード：4988481901794

希望小売価格：オープン価格（実売予想税込価格(9,980円)）

発売予定日：2025年12月26日

商品サイトはこちら :https://www.princeton.co.jp/product/accessory/pstpotg7.html

商品サイトはこちら

■Satechiについて

カリフォルニア州サンディエゴに拠点を置くSatechiは、主にコンピューターやモバイルデバイス向けのアクセサリーを数多く展開しています。洗練されたデザインにくわえ、アルミニウムや他のプレミアムな素材を採用した製品が多く、モダンでスタイリッシュな外観が特徴です。代表的な製品には、USBハブ、ドッキングステーション、キーボード、マウス、モニタースタンド、充電器などがあり、各製品はユーザビリティを考慮した設計でデバイスの使用をより便利で効率的にすることを目的としています。Satechiは、デザインと機能性を融合させた高品質なテクノロジーアクセサリーを提供することで、ユーザーのデジタルライフを向上させることを目指しています。

■プリンストンについて

株式会社プリンストンは、IT周辺機器の開発・製造・輸入・販売を行っています。創業以来、パソコンの利便性をひろげる周辺機器を提供してきた当社は、近年ではタブレットやスマートフォンに対応したデジタルガジェットやアクセサリーも展開。人とデジタル環境をつなぐ喜びを演出することで「コミュニケーション」の価値を創造し、お客さまと社会の利便性向上に貢献していきます。

プリンストン公式サイト

https://www.princeton.co.jp