Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』コミケに200万kcalを投入！ブース来場者にエネルギーをチャージ！

株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡村 信悟)の子会社である株式会社IRIAM(本社:東京都渋谷区、代表取締役:増田 真也)が運営する、Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』は、「ユーザーが作る文化を応援したい」という思いのもと、2025年12月30日（火）・31日（水）に開催される「コミックマーケット107」に出展いたします。今回のコミックマーケットでは、「IRIAM CHAGE STAND」というテーマにしたブースを展開予定です。本ブースでは、合計200万kcal分のお菓子などをブース来場者に配布予定で、両替機や充電などチャージをテーマにしたコーナーも実施します。

■ブースではIRIAMライバーがお出迎え！お菓子のすくい取りでエネルギーチャージ！さらには充電器や両替コーナーも！

コミックマーケット107の南3・4ホールNO.2641にIRIAMブースを出展予定です。ブースではご来場いただいた皆様にエネルギーをチャージしていただくため、合計200万kcalのお菓子などのすくい取り体験を実施予定です。このほか、スマートフォンの充電や両替機など、コミケで不足する様々なものをチャージしてもらうコーナーも設置予定です。さらに、本ブースではIRIAMのアプリ内イベントで入賞したライバーの方々を壁面の装飾として掲載しているほか、ユーザーから投稿されたIRIAM配信の切り抜き動画をモニターで公開します。

※お菓子の数には限りがありますので、なくなり次第配布を終了する場合があります。

■株式会社IRIAMについて

株式会社IRIAMは、「心でつながる魔法をかける」をミッションに、Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』を運営しています。『IRIAM』は、スマートフォン1台で手軽にキャラクターになってライブ配信を行ったり、リスナー（視聴者）としてコミュニケーションを楽しむことができるサービスです。キャラクターモデリング等の複雑な作業なく、1枚のイラストだけで簡単にVtuberのようにキャラになってライブ配信を行うことができます。また、リスナーのコメントやギフトにより、スマートフォン越しながらもまるで隣にいるかのようなコミュニケーションが可能です。2018年10月のサービス開始から累計544万ダウンロードされています。

■DeNAについて

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。詳細はhttps://dena.com/jp/