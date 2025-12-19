パイオニアのカーナビゲーションが、スズキの新型「クロスビー」に採用

パイオニア株式会社

パイオニアのカーナビゲーションが、スズキ株式会社（以下「スズキ」）が10月に発売した新型「クロスビー」のメーカーオプションに採用されました。

新型「クロスビー」は、愛着が湧くデザインや、広くて使いやすい室内空間といったクロスビー本来の特長に加え、先進安全装備や快適装備の拡充と、走行性能、燃費性能を大幅に進化させた小型乗用車です。

同車両に採用されたカーナビゲーションは、ダッシュボードの形状に合わせたフレームデザインの9インチ高精細HDディスプレイ搭載モデルで、見やすい地図と分かりやすい案内表示で目的地までの最適なルートを案内します。HDMI入力や、スマートフォンと連携させる「Apple CarPlay」「Android AutoTM」に対応するなど多様なメディア再生のほか、スズキ販売会社装着アクセサリーのドライブレコーダーとの連動も可能です。また、「ナビゲーション」「車両情報」「オーディオ」が分かれたエリア表示で多彩な機能が簡単に操作でき、カスタマイズも可能なホーム画面を採用しています。さらに、スズキコネクトのサービスと連携することで、画面上への通知表示や、スズキトラブルサポートへの発信操作を行えます。

■パイオニア製カーナビゲーションの概要

衛星観測システム「GPS」「みちびき」「GLONASS」に対応した9インチ高精細HDディスプレイ搭載モデル。高性能なナビ能力に加え、スズキ販売会社装着アクセサリーのドライブレコーダーやETC2.0/ETC車載器との連動にも対応しており、最新地図への更新データも車両購入後の3年間、無料でダウンロードできます。高速道路や有料道路での逆走を防止する「逆走探知機能」を搭載しているほか、車を真上から見たような「全方位モニター」の映像や、走行距離、航続可能距離、平均燃費などのリアルタイムな車両情報を大画面に表示することもできます。

また、「Apple CarPlay」「Android AutoTM」に対応し、スマートフォンの音楽再生やメッセージの送受信、ハンズフリー通話を行えるほか、HDMI入力、Bluetooth(R)接続、USBメモリなど多様なメディアの再生が可能。別売のDVD/CDスロットを接続すれば、ディスクメディアも再生できます。

Apple CarPlayは、Apple Inc.の商標です。

Android Autoは、Google LLCの商標です。

Bluetooth(R)は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。