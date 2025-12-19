ファッション企画の常識が変わる。Maison AIにNEWROPE社の“トレンドデータ”を搭載した48体の「トレンドデータAIエージェント」が登場

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、ファッションAIのリーディングカンパニーである株式会社NEWROPE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：酒井 聡、以下 NEWROPE社）と連携し、生成AIプラットフォーム「Maison AI（メゾンエーアイ）」上で利用できる「トレンドデータエージェント」を、2026年1月下旬より提供開始することをお知らせします。

本連携により、企画担当者はAIエージェントと対話するだけで、NEWROPE社が保有する膨大なトレンドデータに基づいた市場分析や、具体的な商品企画の提案を瞬時に得られるようになります。

■背景：企画担当者が抱える“時間”と“確度”のジレンマ

変化の激しいファッション業界において、商品企画担当者は常に次のトレンドを予測し、ヒット商品を生み出すことが求められています。しかし、その裏側では、市場調査や膨大なデータ分析に多くの時間を費やしており、「本来注力すべき創造的なアイデアを練る時間がない」という課題がありました。また、分析が個人の経験や勘に依存しがちで、企画の客観的な裏付けが難しいという声も少なくありませんでした。

オーセンティックAI社は、こうした課題を解決するためには、信頼性の高いデータと、誰でも簡単に扱える生成AI技術の融合が不可欠だと考え、今回のNEWROPE社との連携に至りました。

■データとAIの力で企画プロセスを変革する「トレンドデータエージェント」

この度Maison AIに新たに加わる「トレンドデータエージェント」は、NEWROPE社が持つ信頼性の高い市場データやトレンド予測データを学習した、専門家AI群です。メンズ・レディースファッション全般をカバーする48体のAIエージェントが、企画担当者の強力なアシスタントとして機能します。

※提供エージェント数は変更する場合があります。

ユーザーは、「2026年3月に【レディース】向けにどんな【カーディガン】を販売するのが良いでしょうか？トレンド予測に基づいて複数提案して、それぞれ2025年の実際の売れ筋商品を5つずつ例示してください」のように、AIエージェントに話しかけるだけで、データに裏付けられた分析結果や具体的な商品アイデアを、対話形式で引き出すことができます。

１. 圧倒的な時間短縮で、創造性を加速

これまで数日を要していた市場調査やトレンド分析といった作業が、AIエージェントとの対話によってわずか数分で完了します。これにより、企画担当者は煩雑な分析業務から解放され、本来の強みである「創造的なアイデアを考える」「デザインを詰める」といった業務に、より多くの時間とエネルギーを注ぐことが可能になります。

２. NEWROPE社の膨大なデータに基づく、精度の高い提案

AIエージェントの回答は、NEWROPE社が日々蓄積・分析している膨大なファッションデータに基づいています。個人の経験や勘だけに頼るのではなく、「データ」という客観的な根拠を持つことで、ヒットの確度が高い、説得力のある商品企画を力強く後押しします。

３. “AIとの対話”から始まる、新しい商品企画のスタイル

専門的な知識がなくても、まるで優秀なアシスタントに相談するように、自然な言葉で対話するだけで、専門的な分析や多彩なアイデアを得ることができます。Maison AIは、これからの商品企画がAIとの「共創」から始まるという、業界の新しい働き方を提案します。

■株式会社NEWROPE 代表取締役 酒井 聡 コメント

「ファッション業界でのデータ活用は遅れている」という言葉を、ファッション業界の中の人から耳にすることがしばしばあります。そこに自虐的なニュアンスが含まれていることに私は違和感を感じてきました。

少量多品種な上に品番ごとに販売期間が限られているため、ファッション業界はデータ自体が溜まりにくい構造にあります。スキルやリテラシーが足りていないのではなく、そもそも活用のしようがなかったと言えます。

NEWROPEはこの問題を解決するために独自の画像認識技術を磨き、SNSやECにおけるアイテムの流通状況をビッグデータに変換・蓄積して、大手を中心とした様々なアパレル企業に提供してきました。

今回のトレンドデータエージェントは、データサイエンティストやデータベースエンジニアの力を借りなくともこのデータ活用を推進してくれます。第四世代と呼ばれる生成AIと、生成AI前から取り組んできた第三世代のAIが手を組むことで、ファッション業界におけるデータ活用の歯車が一気に回ろうとしています。

■株式会社AuthenticAI 代表取締役 上田 徹 コメント

ファッションの世界は、常に半歩先の未来を予測し、人々の心を動かす「ときめき」を形にし続ける、創造性に満ちた仕事です。しかしその裏側で、多くの企画担当者が膨大な情報の海からトレンドという針路を見つけ出すために、多大な時間と労力を費やしている現実がありました。

今回、ファッションAIの第一人者であるNEWROPE社と手を取り合うことで、私たちはそのプロセスを根底から変える一歩を踏み出せたと、心からワクワクしています。

この「トレンドデータエージェント」は、単なる分析ツールではありません。NEWROPE社が磨き上げた「トレンドデータ」と対話できる、あなたのチームの新しい“仲間”です。面倒な調査や分析はAIという最高のパートナーに任せて、人間は人間にしかできない感性を活かしたアイデア創出やデザインに集中する。私たちが目指す「人とAIがそれぞれの強みを最大限に発揮する未来」が、また一つ、具体的な形で実現しました。

AIに「来年のトレンド、どう思う？」と話しかける。そこから、まだ誰も見たことのない素晴らしいクリエイションが生まれる。そんな新しい商品企画の時代を、皆様と一緒に創り上げていけることを楽しみにしています。

■提供概要

提供開始時期： 2026年1月下旬（予定）

対象ユーザー： Maison AIをご利用の企業様

ご利用料金： Maison AIの利用料に加え、別途オプション費用が発生します。

※株式会社NEWROPEのサービスを既にご契約中の企業様は、Maison AIの利用料のみで本機能をご利用いただけます。

サービスの詳細・お問い合わせ： 以下のフォームよりお問い合わせください。

https://maisonai.io/pages/contact

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。ChatGPT（GPT-5）やClaude 4 Sonnet、Nano Bananaをはじめとする14つの高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

誰でも簡単に扱えるUIと、実務に直結する実践的な機能を備えることで、Maison AIは商品企画やマーケティング、社内資料作成など、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact