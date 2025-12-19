憧れのドラゴンとチャットができる！『ドラゴン タッグ最強王図鑑』初版特典「最強王ドラゴントーク」をリリース！

株式会社Trippy

株式会社Trippy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：漆原陸、以下Trippy）は、大人気シミュレーション図鑑シリーズの最新刊『ドラゴン タッグ最強王図鑑』（Gakken刊、2025年12月18日発売）の初版購入者限定特典として、生成AI（大規模言語モデル）を活用したチャットサービス『最強王ドラゴントーク』を制作いたしました。

■サービス概要

『最強王ドラゴントーク』は、シリーズファンなら誰もが憧れる伝説のドラゴンたちと、スマートフォンなどを通じて楽しくおしゃべりができるサービスです。 最新の生成AI技術を活用することで、ドラゴンたちがそれぞれの性格や視点に基づいたリアルな返答を実現。単なる会話だけでなく、子どもたちの日常のお悩み相談にも、ドラゴンならではの豪快かつ神秘的なアドバイスをくれます。

お話しできるドラゴンたち- 応龍（おうりゅう）- ファイヤー・ドレイク- ヴリトラ

「強くなるにはどうしたらいい？」「友達と仲直りするには？」 そんな質問に、彼らはどう答えるのか。図鑑を読むだけでは味わえない、インタラクティブな「体験」をお届けします。

サービスへのアクセス方法

本サービスは、2025年12月18日発売の書籍『ドラゴン タッグ最強王図鑑』の初版購入者限定特典となります。 書籍に記載されている二次元バーコードからお手持ちのスマートフォンやタブレット等でアクセスすることで、専用サイトにてドラゴンとのトークをお楽しみいただけます。

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020621800

【ご予約・ご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062183/

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400650/

サービス詳細情報

サービス名： 最強王ドラゴントーク

リリース日： 2025年12月18日（木）

サービス提供期間： 2026年3月末まで

利用料金： 無料（別途『ドラゴン タッグ最強王図鑑』の購入が必要です）

対応デバイス： スマートフォン、タブレット

※本サービスは生成AIを利用しています。 ※通信料はお客様のご負担となります。

※ご利用の際は、注意事項をよく読んでからご利用ください。

■「最強王図鑑」シリーズについて

「最強王図鑑」シリーズは、Gakken が発行する大人気シミュレーション図鑑シリーズです。「動物界や恐竜界など、各種属の猛者たちをトーナメント方式で戦わせ、最強を決める」というコンセプトで、子供たちの想像力を掻き立て、知的好奇心を満たすコンテンツとして絶大な支持を得ています。シリーズ累計発行部数は650万部を突破しています。

YouTube：「学研ミリオンず【公式】」@gakkenmillions(https://www.youtube.com/@gakkenmillions) 「最強王図鑑ニュース」配信中！

Twitter：最強王図鑑【公式】@saikyououzukan(https://x.com/saikyououzukan)

Instagram：最強王図鑑【公式】@gakken_saikyououzukan(https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/

「最強王図鑑」シリーズ公式サイト：https://saikyooh.gakken.jp/

■株式会社Trippyについて

Trippy では、最新テクノロジーを活用してユニークな IP やサービスを開発しています。常に新しいエンターテイメント体験を創造し、ユーザーに驚きと感動を提供することを目指しています。 今回の『最強王ドラゴントーク』では、子どもたちに大人気のIPにLLM（大規模言語モデル）という最新技術を掛け合わせることで、まるで図鑑から飛び出してきたかのような没入感のある体験を実現しました。今後も技術とコンテンツの力で、エンターテインメントの可能性を広げてまいります。

お問い合わせはこちら :https://tr1ppy.com/contact

会社情報

社名 ：株式会社Trippy

代表者：代表取締役社長 漆原陸

所在地：東京都新宿区

設立 ：2023年2月

Web ：https://tr1ppy.com