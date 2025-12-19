「プロンプト自動生成」機能をリリース。法人向けRAGサービス「ChatSense」の新機能
「プロンプト自動生成」機能をリリース。法人向けRAGサービス「ChatSense」の新機能
株式会社ナレッジセンスは、セキュリティの高い環境でChatGPTをRAG活用できる法人向け生成AIサービス「ChatSense」を提供しております。この度ChatSenseは、社内データの「追加学習」機能にて提供しているRAGサービス内で、「事前プロンプト」（※ユーザーがAIに対して、あらかじめ設定しておく命令。いわゆる「システムプロンプト」）を、自動で生成する機能を提供開始しました。「追加学習」機能についてはこちらをご覧ください。https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service?utm_source=258(https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service?utm_source=258)
大企業の知的活動を最速にする株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、チャットGTPを活用した企業向け社内RAGサービス「ChatSense」について、システムプロンプトを自動でAI生成できる機能に対応しました。
本日（2025年12月19日）中に、全てのビジネスプランのユーザーにおいて順次、利用可能になります。法人向けChatGPT「ChatSense」のご登録については、こちらよりお問い合わせください。
https://chatsense.jp/contact/
■ 背景 ― 「AIの『ハルシネーション』を簡単にチェックしたい」
ChatGPTは、まるで人間のように自然にやりとりができるAIチャットボットです。ChatGPTは、業務効率化を目的として多くの企業で導入され始めています。ナレッジセンスの提供する法人向けChatGPTサービス「ChatSense」においても、セキュリティなど、法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。
ChatSenseでは、BoxやSharePoint等の社内データをAIに追加学習させ、社内データに基づいて回答できるRAGサービスである「追加学習」オプションを用意しております。RAGは非常に便利で、社内規程や業務資料、過去ナレッジに基づいた回答ができる一方で、さらに精度を上げるためには、ユーザー側で「事前プロンプト」（いわゆるシステムプロンプト）を調整し、AIに前提情報や回答方針、禁止事項などを適切に伝える必要がありました。
しかし、事前プロンプトを適切に設計するには、プロンプトエンジニアリングの知識や、AIの挙動に関する一定の理解が必要となり、初心者の方にとってはハードルが高いという課題がありました。結果として、RAGを使い始めたばかりの段階では、本来得られるはずの精度向上の効果を十分に引き出せないケースもありました。
この度ChatSenseは、こうした課題を解消するため、「事前プロンプト」を自動で生成する機能を提供開始しました。
■ 新新しい「プロンプト自動生成」機能について
本機能では、ユーザーが「やりたいこと」を簡単な言葉で入力するだけで、AIが2～3秒で、RAGに最適化された事前プロンプト（システムプロンプト）を自動で生成します。これにより、初心者の方で専門的な知識がなくても、プロンプト設計の手間をかけずにRAGの精度を高めることができます。
生成された事前プロンプトは、そのまま「追加学習」オプションのRAG設定に適用でき、ユーザーは必要に応じて編集して使うことも可能です。
ナレッジセンスは今後も、生成AIを業務で活用し始めた入門者の方にもわかりやすく、効果を実感しやすい機能の実装を継続してまいります。
■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは
ChatGPTは、米OpenAI社が2022年秋にリリースした大規模言語モデルです。ナレッジセンスの提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスです。ChatSenseは、企業・官公庁・総合大学など、多くの法人で導入実績があります。以下の特徴がございます。
1.チャット内容をAIの学習から守る機能
エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。
2.プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能
通常のChatGPTには見られないビジネス向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能、プロンプトテンプレート機能、RAG機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。
3.ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない
「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。
ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。
https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=258
■ ナレッジセンスについて
ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。
https://knowledgesense.jp/
ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力してまいります。
以上
■ 会社概要
会社名：株式会社ナレッジセンス
本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階
代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司
設立： 2019年4月10日
事業内容：
・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営
・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング
・社内外向けのソリューション開発
スライド生成AI
https://chatsense.jp/function/slide-gen
請求書払い対応
https://chatsense.jp/blog/chatgpt-invoice-receipt
BoxのデータをAI学習する方法
https://chatsense.jp/blog/box-ai-chatgpt
本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。