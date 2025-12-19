GMOインターネットグループおかげさまでインターネット事業開始30周年

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループ株式会社（代表取締役グループ代表：熊谷正寿）は、本年、2025年12月27日（土）にインターネット事業を開始して30周年を迎えます。

これもひとえに、皆さまの温かいご支援の賜物であり、改めて深く感謝申し上げます。

これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込め、グループ代表の熊谷正寿よりご挨拶を申し上げます。

【代表取締役グループ代表 熊谷正寿 ご挨拶】

1991年に、私はGMOインターネットグループの前身である株式会社ボイスメディアを設立しました。様々なチャレンジを進めている中で、ある時小さな新聞記事でイン

ターネットという新しい技術の存在を知り、それが世の中を大きく変える技術であると直感したことを今でも覚えています。

1995年、小さなオフィスで「すべての人にインターネット」を掲げて事業を立ち上げて以来、一貫してインターネットの場を提供することに経営資源を集中し、ナンバーワンのサービスをお客様に提供するために、仲間と共に走り続けてまいりました。

現在では、インターネットインフラに加え、セキュリティ、広告・メディア、金融、暗号資産などにも事業を拡大し、グループ約120社、上場11社、一緒に働くパートナーも8,000名となるまでに成長することができました。これもひとえに皆さまの温かいご支援の賜物であり、改めて深く感謝申し上げます。

そしていま、インターネット業界にはAIとロボティクスという大きな変革の波が訪れています。これまでの30年が日進月歩であったとすれば、今はまさに秒進分歩の時代です。私たちはこの流れを確実に捉え、AI・ロボティクス分野へ積極的に挑戦し、産官学と連携しながら日本の社会課題の解決に貢献してまいります。あわせて、「ネットのセキュリティもGMO」を掲げ、AI・ロボティクス時代にふさわしい安心・安全なインターネット環境の提供をさらに強化いたします。

30年間のご支援への感謝を胸に、これからも私たちはインターネットの持つ無限の可能性を信じ、これまでと変わらず、ナンバーワンのサービスをご提供することで、すべての人に「笑顔」と「感動」をお届けし続けてまいります。

そして結果として100年単位で成長を続ける企業グループとなるべく、パートナー一丸となって、挑戦を一層加速していく所存です。

これからも、GMOインターネットグループへの変わらぬご支援、ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

「すべての人にインターネット」

【GMOインターネットグループの歩みを示した社史サイトを公開】

GMOインターネットグループのこれまでの歩みを集約した社史サイトを公開しています。これは、30周年の集大成だけではなく、これからの未来に向けて常に新しいページを更新していくものです。

https://history.gmo.jp/

【GMOインターネットグループについて】（https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

GMOインターネットグループは、ドメインやサーバーレンタル、決済などビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネットセキュリティ、インターネット広告、インターネットメディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

お客様に喜ばれるサービスを迅速かつ低価格で提供するために、サービスは機器の選定から設置、構築、開発、運用までを内製化することを基本方針としています。そのため、グループ約120社に在籍するおよそ8,000名のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者（エンジニア・クリエイター・ディレクター）が50%を超えています。

以上