SMD小型酸化物系全固体電池SoLiCell(R)の定電圧充電対応モデル「SCD4532K」のサンプル出荷開始

FDK株式会社（代表取締役社長：長野 良）は、これまで展示会で公開してきましたSMD小型酸化物系全固体電池「SoLiCell(R)」の高エネルギー密度モデル「SCC4532K」に続き、新たに定電圧充電に対応したモデル「SCD4532K」を開発し、サンプル出荷を2025年12月より開始いたしました。

SMD小型酸化物系全固体電池「SoLiCell(R) SCD4532K」

当社は、小型、高電圧、高エネルギー密度、高い安全性や環境適合性などの特長を有する電池として、SMD小型酸化物系全固体電池「SoLiCell(R)」を開発し、サンプル出荷を進めてまいりました。

今回サンプル出荷を開始したモデルは、充電温度および充電電圧範囲の拡大により、簡易回路による“定電圧充電”に対応し、従来機種の高い高温安定性はそのままに、さらなる利便性の向上を実現いたしました。

これにより、充電回路において高精度な電圧制御を必要としないため、部品点数やコストなどを抑制でき、機器の小型化にも寄与いたします。従来機種同様の3V出力および高耐候性を維持しつつ、新たな機能を付与したことで、RTCバックアップやエネルギーハーベストによる充電など、より幅広い分野・環境でのご活用が可能となりました。

なお、本モデルに先立ってサンプル出荷を開始した高エネルギー密度モデル「SCC4532K」につきましても、並行してサンプル出荷を継続しております。

＜本製品の特長＞

＜主な用途＞

- 小型IoTデバイス- ウェアラブル機器- RTC（リアルタイムクロック）のバックアップ電源- SRAM/MCU等のバックアップ電源- エネルギーハーベスト機器との組み合わせ- 高温・真空等の過酷な環境下で使用する通信デバイス など

なお、本製品は2026年1月21日（水）から23日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「第5回 スマート物流 EXPO -物流DX／ロボット／カーボンニュートラル展-」の当社ブースにて展示いたします。

当社は今後も、本製品の高容量化・高出力化を推進し、更なる用途の拡大に努めてまいります。

