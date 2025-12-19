MOTTERU　ちょうどいい短さ、ちょうどいい使いやすさ。大人気マグネットシリコンケーブルに0.5mタイプが登場

写真拡大 (全8枚)

株式会社MOTTERU


株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、マグネットでまとまる、PD240W急速充電対応のUSB-C to USB-Cのシリコンケーブルにちょうどいい長さの0.5ｍを公式オンラインショップ含むECモールで12月19日（金）から販売を開始します。


マグネットシリコンケーブル PD240W対応 USB-C to USB-C 50cm 全3色 2年保証 (MOT-MGSCC50)


マグネットの力でケーブルがくっつき、自然とまとまるのが魅力のケーブルです。


PD240W急速充電に対応なのであらゆるデバイスをスピーディに充電してくれます。


0.5mで充電中も邪魔にならないちょうどいい長さを追加しました。



MOTTERUダイレクト価格：1,580円(税込)　⇒　各色数量限定580円オフ 　1,000円(税込)


モニターセール価格　楽天　/　Yahoo！ショッピング　/　Amazon


　


カラー： 　ラテグレージュ　/　アーモンドミルク　/　スモーキーブラック




ラテグレージュ

アーモンドミルク

スモーキーブラック


自分にあったピッタリの長さを選ぼう



1ｍはこちら(https://motteru.co.jp/product/cable/usbc_to_usbc/mot-mgscc100/)



● 製品特徴


▼ピタッとまとまり、スルッと使えていつでもすっきり

マグネットの力でケーブルがくっつき、自然とまとまる使い勝手抜群のケーブルです。


デスクやカバンの中でごちゃごちゃになりがちな充電ケーブルをシンプルでスマートに。
使いたい時に必要な分だけ伸ばすことができます。






▼PD240W急速充電に対応

USB PD EPR。USB-Cで供給できる電力を、最大240W(48V/5A)まで対応。
大きな電流を必要とするノートパソコンの充電やスマートフォン、タブレットまでこの1本でスピーディーな充電ができます。

※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。


※240W充電する場合は接続する機器がUSB PD EPR対応である必要があります。





●製品仕様


マグネットシリコンケーブル PD240W対応 USB-C to USB-C 0.5m 全3色(MOT-MGSCC50)


[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/280_1_e70835140ed51c742cb768c18c71a694.jpg?v=202512190551 ]


株式会社MOTTERUについて　https://motteru.co.jp/
株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。


----------------------------------


製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。


MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。



MAIL：support@motteru.co.jp


TEL：046-200-7090


平日10時～12時/13時～17時


友達追加でLINEからお問合せ LINE ID：@131jjnre


平日10時～12時/13時～17時