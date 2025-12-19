「電子署名付きPDF」で「本人」が作成したことを証明。終活アプリ「SouSou」、エンディングノートのPDF出力機能を開始。

株式会社そうそう

エンディングプラットフォーム「SouSou」を運営する株式会社そうそう（本社：埼玉県川口市、代表取締役：日下上総、以下「当社」）は、2025年12月19日、エンディングノートに入力した内容を A4縦サイズのPDFとして出力できる新機能 を、本人確認済みユーザー様向けに提供開始しました。PDF出力機能では、出力時に利用者本人の電子署名を必須とすることで、「本人が、いつ作成した文書か」を後から検証できる仕組みを備えています。クラウド上で安全に保管されるデジタルエンディングノートに加えて、「手元に残せる安心感」とアプリを利用していないご家族とも共有できる利便性を兼ね備えた機能です。

本機能の目的

・クラウドでのデジタル保管に加え、PDFとして手元に残す安心を提供するため

・アプリ未利用の親族や友人とも共有できることで、より多くの方の利用機会を増やすため

・PDF出力時に電子署名を課すことで、確実に本人が作成した文書であることを証明できるように

背景

「SouSou」には、以下のようなユーザー様の声が寄せられていました。

「没後に携帯を解約したらアプリのデータが消えるのではと不安です」

「紙のエンディングノートのように、家族にものとして渡しておきたい」

「SouSou」ではデータをクラウド上で保管しているため、端末が変わったり解約された場合でもデータが消えることはありませんが、ユーザー様のニーズに応え、今回のPDF出力機能をリリースしました。

出力イメージ

表紙

内容

電子署名表示部分

機能内容

＜１＞選べる出力範囲

ご本人の意向に合わせ、出力したい設問カテゴリを選択可能にしています。

※ユーザー様が追加したオリジナル質問は対象外

＜２＞電子署名による本人性の強化

PDF出力の際に電子署名の入力を必須とすることで、利用者本人が作成した文書であることの証明に対応しています。

＜３＞署名検証が可能なQRコード

PDF最終ページに署名検証用QRコードを掲載。読み取ることで、署名検証結果と署名日時が確認できます。

▼PDF出力手順はこちら

https://sousou-official.com/help/function/023.html

注意事項

本PDFは、ご本人の意思や想いを記録するためのものであり、法的効力を持つ遺言書ではありません。

今後の展望

これからも「SouSou」はデジタルの利便性と、従来技術の安心感の「いいとこどり」で、ユーザー様により安心してご利用いただける環境をアップデートしていきます。

エンディングプラットフォーム「SouSou」とは

「SouSou」はマイナンバーカードを活用した新しいデジタル終活サービスです。エンディングノート等の終活に必要な様々な機能を、アプリ利用料金完全無料・ワンストップで提供します。また従来のサービスにはない「１..本人性/真正性の担保」・「２..逝去判定のデジタル化」・「３..外部サービス（データ）連携」という３つの特徴を備えており、今後は様々なパートナー企業との連携を通じて、ご逝去後の各種手続きの自動化・簡略化を目指します。

・「SouSou」のサービス紹介ページ：https://sousou-official.com/service-page

・「SouSou」の紹介動画：https://youtu.be/FwH7Qk-LVJM?feature=shared

株式会社そうそうとは

App store :https://apps.apple.com/jp/app/id6739128492Google play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sousou.production

株式会社そうそうは、2022年8月に「縁起を形にする」をミッションに掲げ創業。父の死を契機に、大手コンサルティングファームにてデジタル技術に関わる多くのプロジェクトを手がけてきた創業者兼代表取締役は、「デジタル技術だからこそ実現可能な新しいライフエンディング体験」を提供するため、エンディングプラットフォーム「SouSou」（スマートフォンアプリ）の構築を行いました。デジタル分野・エンディング分野等、多様なパートナー企業様との業務提携により、さらなるサービスの拡充を目指しています。

コーポレートサイト：https://sousou-official.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社そうそう

担当：島矢

E-mail：sousou-corporate@sousou-official.com

お問い合わせフォーム :https://sousou-official.com/contact/