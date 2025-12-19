AI技術とIPの共創が生む、次世代の信頼モデルへ。VeriCerts、DLEと共同で広報SaaS「しゃべくりAI」を開発。

VeriCerts株式会社(C)DLE (C)SORO/DLE

VeriCerts株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：竹澤 悠太、以下「VeriCerts」）は、株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下「DLE」）と共同で、企業・自治体向け次世代広報SaaS「しゃべくりAI」を開発し、2025年12月18日よりDLEにて提供を開始したことをお知らせいたします。

本プロジェクトにおいてVeriCertsは、キャラクターに命を吹き込む生成AIエンジンの開発・実装に加え、将来的には分散型技術（DID/VC、ブロックチェーン等）を活用した、AI生成コンテンツにおける権利保護と来歴証明を見据えた技術基盤の構築を担います。

■しゃべくりAIについて

「しゃべくりAI」は、広報担当者が入力したテキストをもとに、キャラクターのセリフ生成、音声の自動合成、口パク、表情変化を含むアニメーション制作を一括して行うプラットフォームです。SNS投稿に最適な縦型(9:16)やスクエア型(1:1)などの形式で動画を自動出力でき、国内外向けの情報発信に対応するため、英語や中国語など多言語展開機能も備えています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dnD1c_Hkkug ]

搭載キャラクター（一例）

現在、以下の人気キャラクターが搭載されています。

- 秘密結社 鷹の爪：吉田くん、総統、博士- そろ谷のアニメっち：ケツアゴ姉さん、アゲ子、音ちゃん

この他にも、大ヒットアニメ『そろ谷のアニメっち』の監督・そろ谷が書き起こしのオリジナルキャラクターを含む合計40体が現在利用可能です。

今後は他社のIPキャラクターや企業・自治体の公式キャラクターなど、順次追加し、早期に搭載キャラクターを100体まで拡充、そして将来的には個人クリエイターを含む世界のIPオーナーにサービスを開放していく予定です。

「人気キャラも、自社キャラも。テキストを入れるだけで、喋る・動く・伝わる。」

キャラクターマーケティングにおける 制作コスト・工数・マンネリ化・継続運用の課題を、AIがまとめて解消します。

サービス詳細ページ：https://shabekuri.ai/

■ 背景：生成AI時代に求められる「信頼」と「効率」

昨今、生成AI技術の飛躍的な進化により、コンテンツ制作のコストやスピードは劇的に改善されています。しかし、企業が継続的に動画コンテンツを発信するには「専門スキルの不足」「膨大な工数」が依然として高いハードルとなっています。

同時に、AIによる生成物は、著作権の帰属や学習データの透明性、そして何より「誰が責任を持って発信した情報か」という信頼性の担保が喫緊の課題となっています。「世界の信頼を再構築する」をミッションに掲げる両社は、これらの課題を技術によって解決し、クリエイターやIPホルダーが安心してAIを活用できるエコシステムこそが必要であると考えています。

■ 「しゃべくりAI」の概要とVeriCertsの技術的貢献

今回リリースされた「しゃべくりAI」は、DLEが保有するキャラクターIPの魅力と、VeriCertsの生成AI技術を融合させたサービスです。

1. シームレスな自動生成パイプラインの実装

VeriCertsのAI開発知見を活かし、テキスト解析から音声合成、リップシンク（口パク）、アニメーション生成までを一気通貫で処理するパイプラインを構築しました。「テキストを入力するだけ」という極限までシンプルな操作で、キャラクターの発話・動作・表情変化を伴う高品質な動画を即座に生成可能です。

2. 「権利クリアランス」を前提とした透明性の高いAI活用

本サービスは、DLEが権利を持つ正規のIP（「秘密結社 鷹の爪」等）や、許諾を得たキャラクターのみを使用するクローズドな環境で運用されます。ブラックボックスになりがちなAI生成プロセスにおいて、使用されるIPと生成物の関係性が明確であり、企業や自治体が安心して利用できる「適正かつ透明性の高いAI活用」を実現しています。

3. エンターテインメント品質の追求

技術的な効率化だけでなく、エンターテインメントとしての質も追求しました。人気キャラクターの個性や魅力を損なわないよう、DLE監修のもとAIの挙動を細部までチューニングし、「エンターテインメントとして成立するAI」を実現しています。

■ 生成AI×コンテンツビジネスの新たな標準へ

AIとコンテンツ産業の対立構造ではなく、双方が手を取り合うことで生まれる新しい価値創造の形が求められています。VeriCertsは、本プロジェクトを通じて以下のビジョンを推進していきます。

透明性の高いクリエイション：

分散型技術を活用し、どのAIモデルが、どのIPデータを使用してコンテンツを生成したかを追跡・証明できる仕組みの実装を目指します。

持続可能な収益モデル：

AIが稼働することで、原著作者であるクリエイターやIPホルダーに正当な対価や評価が還元される仕組みを技術面から支えます。

「しゃべくりAI」は単なる効率化ツールにとどまらず、AI時代のコンテンツビジネスにおける「適正な権利処理」と「創作の民主化」を両立させるための、重要な社会実装の第一歩となります。

■ 今後の展望

今後は、対応キャラクターの拡充や多言語展開といった機能強化に加え、VeriCertsが強みとするDID（分散型ID）やVC（検証可能なクレデンシャル）技術の統合を検討してまいります。

これにより、AIキャラクターの発信が「本物」であることをデジタル上で証明し、フェイクニュース対策やブランド保護にも寄与する、よりセキュアな広報プラットフォームへと進化させてまいります。

【株式会社ディー・エル・イーについて】

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとするIP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014年に東証に上場。

現在は、アジアを代表するエンターテイメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。

2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。

【VeriCerts株式会社について】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174895/table/2_1_a0ee88ab3f59a38e22df1f2a7f75215e.jpg?v=202512190551 ]

「世界の信頼を再構築する」をミッションに、分散型技術（DID/VC、IPFS、ブロックチェーン）を専門とするテクノロジー企業です。

自己主権型アイデンティティやセキュアなAI開発ソリューションを提供し、中央集権的な依存から脱却した、個人や企業が真にデータを所有・コントロールできる透明性の高いデジタル社会の実現を目指しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174895/table/2_2_02bbb8f9a97666a9c8aa5949d1a69ecf.jpg?v=202512190551 ]