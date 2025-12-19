日本初AIタレント動画生成サービス「AvaMo」、月額3,900円で個人市場へ本格参入

株式会社オフショアカンパニー

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）のグループ会社であり、AIを活用したSaaS事業を中心にTech領域を担う株式会社オフショアカンパニー（本社：東京都港区、代表取締役：野呂 健太、以下オフショアカンパニー）は、2025年12月19日（金）より、日本初*1AIタレント動画生成サービス「AvaMo（アバモ）」において、個人事業主やクリエイター、SNS発信者などを対象に個人向け新プランの提供を開始いたします。

これまで法人向けプランとして展開してきた「AvaMo」は、月額3,900円（税抜）*2から利用可能な個人向けプランの提供を新たに開始いたします。撮影や編集といった専門スキルがなくても高品質な動画を制作できる環境を個人にも提供することで、当社が掲げる「AIの民主化」という使命のもと、誰もが自由に動画を活用した情報発信ができる環境づくりを一層推進してまいります。

なお、当社では本プランの提供に先立ち、2025年5月から企業向けの法人プランを提供してまいりました。営業資料、広告、社内研修、採用動画など、さまざまな用途で導入が進み、動画制作にかかる時間やコストを大幅に削減できる点が評価されるなど、大きな反響を得ています。こうした企業向けサービスでの手応えを背景に、国内には、個人で情報発信・コンテンツ制作を行い、動画制作ニーズを持つ“情報発信者市場”が約2,200万人規模で存在すると推計*3～7されていることから「同様の動画制作ニーズは個人にも確実に存在する」という確信のもと、今回の個人向けプランの提供に至りました。

■個人向け動画制作市場の急成長と課題

ショート動画やSNSを軸とした情報消費が急速に拡大する現在、個人による情報発信はあらゆる業種に広がり、職業に関わらず「個人が自ら伝える」行動そのものが重要性を増しています。

個人の”情報発信者市場”は約2,200万人規模と推計されており、そのうち、個人事業主・クリエイティブ系フリーランス・副業実施層を中心としたコア層は約1,150万～1,450万人に達し、さらにSNSで週1回以上発信する“アクティブ発信者”も845万～1,000万人と拡大を続けています*3～7。このように、情報発信者の増加に伴い、動画は個人にとって欠かせない表現手段となりつつあります。

さらに、個人によるコンテンツ制作・発信を取り巻く市場は2023年時点で1兆8,696億円へ成長し、2034年には10兆円超の規模が見込まれる*8など、個人によるコンテンツ制作・配信は経済圏としても急速に拡大しています。こうした市場環境は、従来は企業が中心だった動画制作を、個人が主体となって担うフェーズへと移行しつつあります。

その一方で、個人が動画制作を行う際には、「撮影の手間」「編集スキル」「機材投資」「外注コスト」といった課題が依然として大きな壁となっています。動画制作に慣れていない個人や副業クリエイターにとって、構想から制作までのコスト・時間・労力は、動画発信を継続する上での障壁となり、行動そのものを妨げてしまうケースも少なくありません。

特に、

・広告・商品紹介・イベント動画を制作する個人事業主

・研修や講座を提供する講師

・SNSでの動画配信・動画広告を担うクリエイター

といった層では、「AvaMo」のような「撮影不要で高品質な動画を作れる」ニーズが顕著に高まっています。また、個人が動画生成ツールを選ぶ際には、「日本人AIタレントの自然さ」「生成精度」「長尺動画への対応」「継続利用しやすい価格」が重要視されているものの、既存の海外サービスでは十分に応えきれていないという課題もあります。

こうした背景を踏まえ、当社は「誰もが高度な動画表現にアクセスできる」世界の実現に向け、個人でも手軽に高品質な動画を制作できる「AvaMo」個人向けプランの提供を決定しました。本プランは、従来法人向けに提供してきた機能を個人でも利用できるようにし、制作期間と費用の最大98%削減*9を実現。“動画制作は特別なスキルが必要”という前提を取り除き、初心者から経験豊富な個人まで幅広く活用できる、動画制作の新たな選択肢として位置付けています。

■このような方におすすめ

「AvaMo」の個人向け新プランは、以下のような“自分の手で動画を作りたい”個人ユーザーに最適です。例えば、Starterプラン（年払い）では、20秒のショート動画であれば月30本まで制作可能。撮影や編集の負担をかけずに、毎日の投稿を手軽に“続けられる”環境を整えています。

個人事業主

サービス紹介やキャンペーン告知を、撮影不要で手軽に制作。

SNSクリエイター

日々の投稿に活用できる縦型動画で、情報発信の幅を拡大。

副業で情報発信を行う方

顔出しや撮影が難しい場合でも、AIタレントを通じて継続的な情報発信を実現。

EC個人オーナー

商品紹介や使い方の説明を、短時間で高品質な動画として量産。

採用動画・案内動画を内製化したい小規模事業者

人手不足でも、店舗案内・求人告知・業務説明などの動画を効率的に制作。

本プランは、こうした多様な個人ユーザーの動画制作のハードルを下げることを目的としており、より気軽に、より自由に情報発信を行っていただける環境を支援いたします。

■個人向けプラン概要

サービス提供開始日 ：2025年12月19日（金）

プラン名 ：「AvaMo」個人向けプラン（Starter, Pro）

月額料金*2 ：3,900円～（税抜）

動画を生成できる時間：10分（Starter）、45分（Pro）／月

商用利用 ：可

サービスサイト ：https://vectorinc.co.jp/groupservice/avamo

■AIタレント動画生成サービス「AvaMo」について

「AvaMo」は、株式会社オフショアカンパニーが提供する日本初のAIタレント動画生成サービスです。人物の表情や動きをリアルに再現するAIタレントと、テキストから瞬時にナレーションを生成するTTS機能を活用し、動画制作に不慣れなユーザーでも、制作期間と費用を最大98％削減できます。広告・プロモーション・営業資料・社内研修など、あらゆるビジネスシーンでの活用が可能です。テレビ・新聞・Webメディアでも多数取り上げられており、技術的価値と社会性の両面で注目を集めています。

当社は、今後もAI技術を活用して人々に新たな価値を提供し、より多くの企業や個人がその恩恵を享受できる社会の実現に向けて取り組んでまいります。

*1 2025年4月時点、当社調べ。主要動画生成AIサービス10社を対象（当社選定）におけるWeb調査に基づき、日本語UI・日本人アバター・日本語音声にすべて対応した商用動画生成サービスは当社が初。

*2 Starter（年払い）プランをご契約の場合

*3 国税庁「令和4年分の所得税等の確定申告状況」、中小企業庁「小規模事業者を取り巻く現状と課題」（2024年8月）

*4 ランサーズ「フリーランス実態調査2024年」（2025年3月）、フリーランス協会「フリーランス白書2025」

*5 クラウドワークス×シード・プランニング CDI「正社員の副業に関する動向調査2023」

*6 ICT総研「2024年度 SNS利用動向に関する調査」（2025年1月）

*7 D2C R「2025年版 主要SNSのユーザー数一覧」（2025年7月）

*8 クリエイターエコノミー協会 × 三菱UFJリサーチ&コンサルティング「国内クリエイターエコノミーに関する調査結果（2024年）」

*9 当社試算：従来の30秒動画制作（12時間／約12万円）と、AvaMoによる動画生成（15分／約2,400円）を比較（2025年4月時点）

株式会社オフショアカンパニー 会社概要

オフショアカンパニーは、アジアを代表するPR企業ベクトルグループにおいて、AI・システム開発を中核事業とするテックソリューションカンパニーです。ベクトルグループCTOの野呂が代表を務め、金融出身のPM陣と国内外の優れたエンジニアネットワークを組み合わせ、高品質かつコスト競争力の高い開発支援を提供しています。代表が長年培ってきたAI・システム開発の知見を基盤に、日本市場向けに最適化したAIタレント動画生成サービス 「AvaMo（アバモ）」を開発。研修・IR・営業・広告・SNS動画を、従来比最大98%の時間・コスト削減*で制作可能にしました。

さらに、ベクトルグループのPR・マーケティング領域とのシナジーを生かし、ショート動画生成AI技術、AI切り抜き、AI縦型変換などの動画AIソリューションをTikTokやInstagramを中心とした認知獲得施策へ戦略的に展開しています。また、撮影・編集・SNS運用・広告運用など、約50名規模の実行部隊を社内に備え、「AI × 開発 × 動画マーケティング」を統合した独自の価値提供を通じて、クライアントの情報発信と事業成長を支援しています。

*当社試算：従来の30秒動画制作（12時間／約12万円）と、AvaMoによる動画生成（15分／約2,400円）を比較（2025年4月時点）

社名 ：株式会社 オフショアカンパニー

代表者：代表取締役 野呂 健太

設立 ：2024年3月

所在地：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ17F

URL ：https://vectorinc.co.jp/group/offshore-company

代表プロフィール

国立大学大学院（理工系）を修了後、NTTドコモにてdポイント関連サービスなどの新規事業立ち上げに携わる。2017年よりSOMPOホールディングス（損保ジャパン）にてデジタル戦略部門を担当し、「LINEによる保険金請求サービス」など複数のプロダクト開発を主導。AIを活用した業務効率化や保険業務のDX推進にも貢献。内閣府「デジタルを活用した経済活性化検討会」では、有識者として登壇した実績を持つ。

2020年にオプトグループへ参画し、株式会社オプトデジタルを設立。代表取締役CEOとして2つのSaaS事業を立ち上げたほか、2021年からはグループ内にて開発事業の統括責任者を務め、100社以上の企業に対するシステム開発支援を行い、年間15億円規模の事業成長を実現。

2024年より、株式会社ベクトル グループ執行役員兼グループCTOおよび株式会社オフショアカンパニー 代表取締役に就任。ベクトルグループ全体のシステム開発領域におけるPMI（M&A後のIT統合）を統括しながら、AIを活用した新規プロダクトの開発・リリースを推進。自身もサービス設計に深く関わり、これまでに7件の開発特許を取得。大手企業での豊富なデジタル推進経験とプロダクト開発の実績をもとに、グループのテック戦略を牽引している。2025年より一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）の協議員も務め、生成AIの社会実装や利活用促進に取り組んでいる。

株式会社ベクトル 会社概要

社名 ：株式会社 ベクトル

代表者：代表取締役会長兼社長CEO 西江 肇司

設立 ：1993年3月30日

所在地：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F

URL ：https://vectorinc.co.jp/