見つけよう、あなたらしい新しいくらし　「ＳｔｅｐＮｅｗ 春のキャッシュバックキャンペーン」を12月20日からスタート！

ハイアール ジャパン セールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、ハイアールの対象製品を期間中にご購入のうえご応募いただいた方全員に、最大5,000円をキャッシュバックする「StepNew 春のキャッシュバックキャンペーン」を12月20日（土）から開催いたします。

■StepNew 春のキャッシュバックキャンペーン概要

期間中にハイアールの対象製品をお買い上げいただきご応募いただいた方全員に、製品に応じた金額（5,000円～2,000円）をキャッシュバックいたします。

・購入期間：2025年12月20日（土）～2026年4月19日（日）

・応募期間：2025年12月20日（土）～2026年4月30日（木）23:59まで

・キャッシュバック金額と対象製品

・応募方法（WEB応募のみ）

2026年4月19日（日）までに対象製品をご購入いただき、2026年4月30日（木）23:59までにキャンペーン特設サイト内の「応募する」より手順に沿ってご応募ください。

※レシートの情報（購入日、購入製品、店舗、購入金額）が分かるように撮影してください。

・応募条件：キャンペーン期間（購入期間）中に対象製品を購入したレシートをお持ちの方

・購入対象店舗：日本国内の販売店舗（オンラインショップ含む）※第三者からの譲渡品、個人売買品や中古品は除く。

・キャッシュバック受取方法

キャッシュバックの受取りは、(株)セブン・ペインメントサービスのセブン銀行「ATM受取」にて行います。

１. 応募フォームにご登録いただいた携帯電話番号あてにSMS（ショートメッセージ）が届きます。

２. 全国のセブン銀行ATMで30日以内に現金受取

※キャッシュバック受取情報は、2025年12月20～2026年1月31日応募分は2月下旬頃、2026年2月1日～3月31日応募分は4月下旬頃、2026年4月1日～4月30日応募分は5月下旬頃にご登録いただいた携帯電話番号にSMS（ショートメッセージ）でお送りします。SMSに記載の情報は、ATM受取手続きの際に必要ですので大切に保管してください。

※お預かりした個人情報は、当キャンペーンのキャッシュバック目的でのみ(株)セブン・ペインメントサービスに提供します。その他お客様の同意なしに第三者に開示し提供することはありません。（法令などにより開示を求められた場合を除く）

※(株)セブン・ペインメントサービスの「ATM受取」に関してお知りになりたい方は、https://www.7ps.jp/をご覧ください。

※セブン銀行ATMの設置場所は、https://location.sevenbank.co.jp/sevenbank/でご確認ください。

・キャンペーン特設サイト：https://www.haier.com/jp/markets/2025cbcp_winter/

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ（本社：中国山東省青島市）の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジアＲ＆Ｄ株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域（HP：https://haier.co.jp/）の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に”驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812

（携帯電話・PHSからは ナビダイヤル 0570-020-812（有料））[受付時間9:00-18:30 年中無休]