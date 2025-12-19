final公式ストア（WEB）限定・全品送料無料クリスマスキャンペーン開催
国内オーディオメーカー株式会社final（代表：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）が運営する、final公式ストア（WEB）(https://final-inc.com/)では、通常10,000円（税込）以上お買い上げで送料無料のところ、クリスマス期間限定で全品送料無料キャンペーンを開催いたします！
これに伴い、大人気VTuber 周防パトラさんとのコラボ製品第4弾「VR1000 for ASMR Patra White/Patra Black(https://final-inc.com/products/vr1000-patra)」の年内受注の期間を2025年12月25日（木）まで延長させていただきます。
この機会にぜひfinal製品をお買い求めください。
【final公式ストア（WEB）限定・全品送料無料キャンペーン】◎キャンペーン期間
2025年12月20日（土）～2025年12月25日（木）23:59
◎対象
final公式ストア (https://final-inc.com/)全製品
【VR1000 for ASMR Patra White/Patra Black】
VR1000 for ASMR Patra White
VR1000 for ASMR Patra Black
◎スペック
・筐体：ABS
・ドライバー：ダイナミック型
・ケーブル：OFCケーブル
・重量：15g
・コード長：1.2ｍ
・プレーヤー側端子：3.5mm
◎購入特典
・パトラさんメッセージ入りイラストカード&ダウンロード可能な「描き下ろしイラスト」と「限定ASMR作品」
・パトラさんが名前を呼んでくれるメッセージを抽選でプレゼント
◎付属品
シリコン製ケース、イヤーピース（TYPE E soft・SS/S/M/L/LL）、購入特典イラストカード
◎商品ページ
https://final-inc.com/products/vr1000-patra
◎価格
各 5,980円（税込）
◎年内受注
2025年12月25日（木）まで
※注文が集中しておりますので、状況によってはお届け日が2026年1月6日（火）以降になる場合がございます。予めご了承くださいませ。
株式会社final
finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。
再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。
公式HP：https://final-inc.com/
X：https://x.com/final_audio
Instagram：https://www.instagram.com/final_audio/
YouTube：https://www.youtube.com/@final_LIVE