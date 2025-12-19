「デジタル証券「renga」 第1号～レジデンス(北品川)～」運用開始のお知らせ

オーナーシップ株式会社

「デジタル証券「renga」第1号～レジデンス(北品川)～」(以下「本ファンド」)は、募集総額14.25億円の資金調達を完了し、2025年12月19日から運用を開始いたしました。

本ファンドは、デジタル証券株式会社(以下「DS社」)およびDS社のシステム子会社であるオーナーシップ株式会社(以下「OS社」)(*1)によるデジタル証券公募ファンドの第1号案件です。

本ファンド組成にあたっては、１.北品川のレジデンス1棟を投資対象物件とし、２.株式会社千葉銀行がノンリコースローン(*2)に取り組み、３.デジタル証券の発行で総額14.25億円を個人投資家等から集めました。

本ファンドは、１.ファンド組成・販売・運用に至るまでの一連のサービスを自社グループ単独で実現した点および２.本ファンド運用期間中のデジタル証券の投資家間売買(相対取引)を可能にした点で「日本初」のデジタル証券ファンドです。

DS社およびOS社は、"デジタル証券のマーケットプレイスで、資産運用を当たり前に。"というビジョンのもと、今後もデジタル証券ファンドの組成実績を積み上げ、国内唯一の「デジタル証券のマーケットプレイス」を創り出し、デジタル証券業界の国内No.1プラットフォーマーを目指します。

(*1) OS社が開発・運用するOwnerShip は、デジタル証券の発行、保管、販売、二次流通(システム上での投資家間売買)に至るまでの全ての手続きをデジタル完結できるデジタル証券売買プラットフォームです。なお、本ファンド組成によりOwnerShip上でのデジタル証券発行額は累計349.24億円となりました。

(*2) 借入人である合同会社が保有する資産のみを担保にローンを提供する手法。

デジタル証券「renga」について

デジタル証券「renga」は、資産運用のプロが投資している商品に誰でも少額から投資できる資産運用サービスです。

会社概要

＜金融商品取引法に基づく表示＞

【商号】 デジタル証券株式会社

【登録・免許】 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3471号、宅地建物取引業者 東京都知事（1）第107330号

【加入協会】 一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

【ご留意事項】 この資料に記載の金融商品にご投資いただく際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がございます。また、各金融商品にはその裏付資産の価格や金利水準の変動等に伴い損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではございません。各金融商品へのご投資に係る手数料等およびリスクについては、この資料の当該商品の契約締結前の提供情報、目論見書またはお客様向け資料等の該当欄をよくお読みください。

