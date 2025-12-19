freee申告、freee人事労務の情報を利用せずに申告書を作成・申告できる「手動入力モード」の提供を開始　freeeプロダクトを契約していない顧問先を抱える会計事務所でも利用可能に

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、会計事務所向け税務申告サービス「freee申告」の2025年度分freee 申告 年調法定調書において、「手動入力モード」の提供を開始しました。これにより、freee会計やfreee人事労務を契約していない顧問先を抱える会計事務所においてもfreee申告 年調法定調書の利用が可能です。

■freeeのプロダクトを利用していない顧問先を抱える会計事務所でもfreee申告が利用可能に

「freee申告」は、法人税・所得税・消費税等の申告書や年調・法定調書申告に対応した会計事務所向け税務申告サービスです。現在のfreee申告は、freee会計やfreee人事労務を契約している顧問先が利用可能となっており、契約がない場合は利用できない点が課題となっていました。そのため、顧問先がfreee会計やfreee人事労務を利用していない場合は、他の税務申告ソフトを並行して利用する必要がありました。

この課題を解決するため、freee申告 年調法定調書では、新たにfreee人事労務の情報を利用せずにfreee申告で申告書を作成・申告できる「手動入力モード」を2025年度分から提供開始しました。（※）

今後は、2026年1月を目途に「freee申告 所得税」の「手動入力モード」を提供開始し、2026年春頃に「freee申告 法人税」の「手動入力モード」を提供開始予定です。

※：「手動入力モード」の利用には、以下の条件を満たしている必要があります。

freee認定アドバイザーであり、アドバイザープライム会費・freee申告パック・freee単体税目プランのいずれかを契約していること



■freee申告について

会計事務所向け「freee申告」は、「freee会計」「freee人事労務」と連携することで、記帳・決算書作成から税務申告までの作業をクラウド上で完結できる税務申告ソフトです。

会計事務所の顧問先における会計から申告までをfreeeだけのワンストップで解決できます。

■「freee申告 年調法定調書」手動入力モードの提供開始に伴い、勉強会セミナーを開催

＜開催概要＞

セミナー名： 「freee申告 年調法定調書」手動入力モード提供開始に伴う勉強会セミナー

開催日時：12月19日（金）～12月26日（金）までの平日17:00～17:30にて毎日開催

※すべて同一の内容です

開催方法：オンライン

参加費：無料

参加対象：会計事務所の経営者、ご担当者

定員：100名

主催：freee パートナー事業本部

参加方法：下記のURLからお申し込みください。

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。