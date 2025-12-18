旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、新規事業として学生向け「春期海外研修プログラム」の提供を開始

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、小学5年生～大学生までを対象とした「春期海外研修プログラム」を開始します。

NEWTは、これまでNEWTを通じた個人旅行の支援に加え、修学旅行や海外研修の企画・手配など、教育旅行分野の支援にも取り組んでまいりました。

今回の「春期海外研修プログラム」では、こうした実績から得た知見をもとに、“現地で学ぶからこそ身につく本物の体験”を重視したプログラム設計を行っています。ハワイ・カリフォルニア・ケンブリッジなど多様な地域を舞台に、語学学習に加え、ホームステイ・ボランティア・大学キャンパス訪問などを組み合わせた、NEWTならではの“実践型グローバル教育”を提供いたします。

◆説明会のご予約はこちら：https://business.form-mailer.jp/lp/278427df317584(https://business.form-mailer.jp/lp/278427df317584)

■事業開始の背景

近年、グローバル化の加速やデジタル技術の進展により、若い世代が日本以外の価値観や文化に触れる重要性が高まっています。しかしながら、「自分の目で世界を見る機会」は依然として限られているのが現状です。そこで、学生の皆さまの主体的な学びとグローバルマインドの醸成に寄与することを目的として、本研修プログラムを開始することといたしました。

■ プログラムの概要

・ハワイコース：3月21日（土）～3月28日（土） 8日間 598,000円（税・燃油込み）

対象：小学５年生～高校３年生

ハワイの大自然を満喫！アクティビティを通して、楽しく英語に触れられます。

ツアーページはこちら(https://newt.net/tour/hwi/hnl/212468/unlisted?from=2026-03-21&to=2026-03-28&adults=1&rooms=1&t=94844103-e93b-4fd9-8a78-8373329b6f91)

・カリフォルニアコース：3月29日（日）～4月5日（日） 8日間 698,000円（税・燃油込み）

対象：中学１年生～高校３年生

野球観戦やテーマパーク訪問など、カリフォルニアの充実したアクティビティが魅力。

ツアーページはこちら(https://newt.net/tour/usa/lax/212469/unlisted?from=2026-03-29&to=2026-04-05&adults=1&rooms=1&t=d0784039-86e1-4c51-8cea-5f92b7200915)

・ケンブリッジコース：3月28日（土）～4月5日（日） 9日間 580,000円（税・燃油込み）

対象：高校１年生（16歳以上）～専門・大学生

伝統の学術都市ケンブリッジに滞在。ご自身の英語レベルに合ったクラスで英語力を磨きます。

ツアーページはこちら(https://newt.net/tour/gbr/lon/207161/unlisted?from=2026-03-28&to=2026-04-05&adults=1&rooms=1&t=9207f53d-5331-4f2b-9598-74a6e105992b)

■ プログラムの特長

NEWTがご提供する研修プログラムは、単なる語学学習に留まらず、以下の体験を通じて異文化理解と国際視野を育む構成となっています。

・ホームステイ：家庭の日常生活を通じて生きた英語と文化に触れる

・英語レッスン：インターナショナルクラスなど多様な学習スタイル

・地域ボランティア：社会貢献から学ぶ“自分と社会のつながり”

・現地大学キャンパス訪問：将来の進学イメージを広げるキャリア教育

・アクティビティ：ハワイの大自然体験、現地野球観戦など、地域特性を活かした体験

■ 現地法人代表による“教育テーマのライブ配信説明会”を開催

プログラム開始にあわせ、生徒・保護者の皆さまを対象とした説明会を開催します。海外研修担当より各コースの魅力や留学の心構えなどをご案内させていただくとともに、令和トラベルハワイ現地法人代表の大木より、「ハワイの教育」をテーマにライブ配信で現地よりお届けします。海外在住ならではの視点から、海外研修の価値や学びの広がりについて、より具体的にご紹介します。

また、学校関係の皆さま向けには、説明会のご案内チラシをPDF・画像形式でダウンロードいただけます。掲示板への掲示や校内ポータル・メールでの配布など、周知にご活用いただけます。



◆学校関係の皆さまはこちら：https://business.form-mailer.jp/lp/ae374bdc288580(https://business.form-mailer.jp/lp/ae374bdc288580)

＜説明会 概要＞

● 日 時：2026年1月11日（日）10:00～

● 開催場所：令和トラベル

〒150-0031‍ 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

● 参加対象：小学５年生～大学生とその保護者様

● 申込方法：以下URLもしくはQRコードよりお申し込みください

https://business.form-mailer.jp/lp/278427df317584

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。





名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

