【スキンケアに関する調査】スキンケアに関心がある人は5割弱。スキンケア用品購入者のうち、「ドラッグストア」で購入する人が6割強、「ネット通販、オンラインショップ」が3割強

■スキンケアに関心がある人は5割弱、女性では7割超。肌のためにしていることは「スキンケア用品を使用」が4割、「紫外線対策」が約25％、「規則正しい生活」「睡眠を十分とる」が2割前後

■スキンケア用品購入者のうち、「ドラッグストア」で購入する人が6割強、「ネット通販、オンラインショップ」が3割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、9回目となる『スキンケア』に関するインターネット調査を2025年11月1日～7日に実施しました。

スキンケアへの関心や実施状況、スキンケア用品の購入状況などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1712_1_ab7948806f49fd1b338432ae0e631a69.jpg?v=202512190352 ]

1. スキンケアへの関心度

スキンケアに関心がある人は、「とても関心がある」「まあ関心がある」を合わせて5割弱です。

男性は若年層ほど比率が高く、10・20代では4割強、30代では約46％となっています。

一方、女性では関心がある人は7割を超えます。また、「とても関心がある」という強い関心の比率も女性では2割強みられ、特に10・20代では4割弱と高くなっています。

2. 肌のトラブル・悩み事

肌のトラブル・悩み事は（複数回答）、「シミ・そばかす」が36.5％、「乾燥」が29.9％、「しわ」が29.3％です。

男性の上位3位は「乾燥」「シミ・そばかす」「しわ」、女性では「シミ・そばかす」「しわ」「たるみ」となっています。

女性10・20代では「乾燥」「毛穴が目立つ」「にきび、吹き出物」が上位で、「にきび、吹き出物」においては男性若年層でも比率が高くなっています。

3. 肌のためにしていること

肌のためにしていることがある人は7割弱です。男性では5割強、特に30代で比率が高くなっています。女性は9割弱です。

肌のためにしていることは（複数回答）、「スキンケア用品を使用する」が40.0％、「紫外線対策」が24.9％、「規則正しい生活」「睡眠を十分とる、夜更かししない」が2割前後です。

女性では、「スキンケア用品を使用する」「紫外線対策」に次いで「肌の保湿」が上位に挙がっています。これらの項目はいずれも男性を大きく上回り、男女差が顕著となっています。

4. 使用しているスキンケア用品、購入時の重視点

スキンケア用品を使用している人は7割強です。男性では30代で比率が高く、6割強となっています。女性では9割強です。

使用しているスキンケア用品は（複数回答）、女性では「洗顔料・メイク落とし、クレンジング」「化粧水」が8割前後となっています。男性10～40代では「洗顔料・メイク落とし、クレンジング」が各30％台、「化粧水」が各20%台です。

スキンケア用品使用者の購入時の重視点は（複数回答）、「効能・効果」が50.5％、「肌との相性」が42.1％、「使用感」「品質・成分」が各4割弱です。

女性で比率が高い項目が多く、これらの上位項目に加えて「低刺激」「安全性」「入手のしやすさ」の比率も男性より高くなっています。

5. スキンケア用品の購入場所

スキンケア用品購入者に、購入場所を聞いたところ（複数回答）、「ドラッグストア」が60.7％で最も多くなっています。男性で比率が高く、特に男性高年代層で顕著です。

続く「インターネット通販、オンラインショップ」は34.1％、女性では5割弱と高くなっています。

「ディスカウントストア」「化粧品専門店」「雑貨店、バラエティショップ」は、女性若年層で高い傾向です。

