1年間の幸運を占う王冠のパイ フランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」を販売

ローズホテル横浜（横浜市中区山下町77番地 / 総支配人 渡部 一樹）では、2026年1月1日(木)から1月6日(火)の期間、1階「パティスリー ミリーラ・フォーレ」にて、フランスで愛される幸福を運ぶお菓子「ガレット・デ・ロワ」を販売いたします。

フランスで「王様のお菓子」を意味し、キリスト教の祝日である「公現祭」を祝い食べられる「ガレット・デ・ロワ」。ローズホテル横浜では、濃厚なアーモンドクリームをたっぷりと閉じ込めたバターの香り豊かなパイに王冠を載せご用意いたします。さらに中にはフェーヴを忍ばせ、このフェーヴが入ったピースを引き当てた方は王冠を被り祝福を受け、1年間幸運になれるといわれています。ご家族やご友人との集いにワクワクを添える一品とともに、2026年を楽しく占ってみてはいかがでしょうか。

【ガレット・デ・ロワ 販売概要】

販売日時：2026年1月1日(木)～1月6日(火)

日～木 10:00～20:00 / 金・土 10:00～21:00

販売店舗：ローズホテル横浜 1階「パティスリー ミリーラ・フォーレ」

価 格：5号(15cm) \3,000(税込)

お問い合わせ：TEL 045-681-2916

HP：https://www.rosehotelyokohama.com/restaurant/06/plan/detail/8621/

ガレット・デ・ロワ イメージパティスリー ミリーラ・フォーレローズホテル横浜について

1959年に横浜中華街に重慶飯店本館を創業以来、横浜中華街のランドマークでもある「ローズホテル横浜（旧ホテルホリデイ・イン横浜）」をオープン。「食」「泊」をテーマに、全国に展開しております。客室数184室、3つのレストランのほか、大小様々な宴会場を有し、館内はいたるところに飾られた中国絵画や調度品が目を引くノスタルジックなホテルです。

