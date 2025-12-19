電子楽譜カノン″最も演奏された楽曲グランプリ2025″を発表

株式会社ファン・タップ

楽譜配信サービス「電子楽譜カノン」を運営する株式会社ファン・タップ（本社：京都市下京区、代表取締役：荒木 大輔、以下「当社」）は、今年ダウンロードされた楽譜の調査を実施（調査期間：2025年1月1日～2025年12月10日）、最も演奏された楽曲グランプリ2025を発表しました。

総合ランキング

2025年の電子楽譜カノン「最も演奏された楽曲グランプリ」において、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」が見事、首位を獲得しました。

本楽曲は、NHK総合で放送された「Mrs. GREEN APPLE 18祭」のテーマソングとして話題を集め、1月23日の配信開始以降、16週連続で週間ランキング1位を記録するなど、時間の経過とともに支持を広げ続けている作品です。ジャンル別ランキングにおいても、ピアノソロ部門およびピアノ弾き語り部門の双方で1位を獲得しました。

続いて第2位には、藤井風の「満ちてゆく」がランクインしました。本楽曲は、2024年度の年間ランキングで総合3位を獲得しており、2年連続で年間チャート3位以内に入るという快挙を達成しています。

そして第3位には、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」がチャートインしました。アニメ「忘却バッテリー」のオープニングテーマとして注目を集め、4月30日の配信開始以降、首位の「ダーリン」とともに、今年度の週間ヒットチャートを席巻しました。

人気アーティス部門

人気アーティスト部門は、昨年に引き続きMrs. GREEN APPLEが1位になりました。また、年間を通して楽曲「花」「満ちてゆく」がダウンロードされた藤井風が2位にランクインしました。

人気アーティスト部門ジャンル別部門ジャンル別

アニメ部門で、「薬屋のひとりごと」オープニングテーマ「クスシキ」が1位を獲得しました。今年はアニメ、ドラマ、映画部門ともなつかしい楽曲が上位にランクインしています。

年代別

年代別ランキングでは、2000年代はHY「366日」が1位を獲得しました。1990年代は、昨年に引き続いて松任谷由実「春よ、来い」が1位を獲得。1980年代は小林明子「恋におちて」が1位を獲得しました。

年代別ランキング演奏スタイル別ランキング演奏スタイル部門

ピアノソロ部門と弾き語り部門でMrs. GREEN APPLEの「ダーリン」が1位を獲得しました。「Passacaglia」がピアノソロ部門の3位にランクイン、演奏スタイル別ではクラシック曲として最初のランクインとなりました。

■電子楽譜カノンについて



「電子楽譜カノン」は、人気アーティストの楽曲や話題のポップスを中心に、約1万曲の楽譜を配信・販売しているオンライン楽譜配信サービスです。

ご購入いただいた楽譜はすべてPDF形式でダウンロード可能なほか、スマートフォンやタブレット向けアプリでも快適にご利用いただけます。



名称：「電子楽譜カノン」 https://www.canon-score.com/

推奨環境：Safari (最新版), Google Chrome (最新版), Microsoft Edge (最新版)

提供開始：2016年12月9日



■URL

最も演奏された楽曲グランプリ2025：https://www.canon-score.com/annual_ranking/2025電子楽譜カノン：https://www.canon-score.com/カノン楽譜ビューア（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id1492242295