ジェフユナイテッド市原・千葉　クラウドファンディング「ジェフユナイテッド発、船橋から未来へキックオフ」本日19:00よりプロジェクト開始！SNSタイムラインジャックも同時実施！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、ジェフユナイテッド市原・千葉のクラウドファンディング支援募集プロジェクトを実施する予定です。

Go to J1の応援リターンとして、J1昇格PO準決勝写真の直筆サイン入りポスターや男子トップチーム選手からのサイン入り着用スパイクに加え、J1昇格PO決勝で使用された試合球に監督、選手がサインを入れたプレミアムな記念グッズが追加されました。皆さんのご支援をお待ちしております。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/chiba/team/745/invest/765/detail

１．クラウドファンディング実施の背景と想い

ジェフユナイテッド市原・千葉は、船橋市坪井町にレディーストップチームや男女アカデミーの活動、そしてスクール活動でも使用する専用グラウンド「オカムラホーム・ジェフユナイテッドパーク船橋」を新設することになりました。 このグラウンドは、選手たちがのびのびと練習できる場所であり、地域の皆さまとつながる場所でもあります。 私たちはこの地で「クラブの未来」を、皆さまと一緒に創り上げたいと願っています。

クラウドファンディングを通じて、500万円の寄付目標を掲げています。 返礼品には、レディース選手やアカデミー出身の選手からの感謝の気持ちを込めたサイン入りグッズやオリジナルグッズなど、心温まるラインナップをご用意しました。

ジェフファミリーの皆さま、レディースやアカデミーを応援してくださる皆さま、 そして千葉を愛するすべての方へ。 どうか、ジェフユナイテッドの新たな一歩に、あたたかいご支援をお願いいたします。

ジェフユナイテッド市原・千葉 スタッフ一同

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

※以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2025年12月19日(金)19:00～2026年1月19日(月)23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

500万円

4）資金使途

トレーニングで使用するサッカー用具を整え、選手たちが常に最高のコンディションでプレーできる環境へとつながります。次に、選手の力をさらに引き出すトレーニング器具等の導入。そして、クラブハウスの設備を充実させ、選手が心身ともに快適に過ごせる空間を整えます。

これらすべては、クラブの「質」を高め、選手たちを次のステージへ押し上げるための挑戦です。皆さまの応援が、未来を切り拓く原動力となり、ジェフユナイテッド市原・千葉の物語をさらに熱く輝かせます。

5) Go to J1男子トップチーム選手からの応援リターン品のご紹介

◆2025J1昇格PO準決勝写真ポスター直筆サイン入り

天国と地獄を味わったプレーオフ準決勝。 みんなが最後まで諦めなかった想いは、忘れられない思い出となったあの試合から６つのシーン。 その瞬間をポスターにし、直筆サインを添えました。

◆DF11 米倉恒貴選手より着用直筆サイン入りスパイク 他3選手

男子トップチームからの応援リターン。

選手が実際にトレーニングや試合で使用したスパイクに直筆サインを入れてお届けいたします。

J1時代のジェフを経験している米倉恒貴選手による応援出品もあり、ここでしか手に入らない貴重なアイテムです。

◆2025J1昇格プレーオフ決勝使用球 監督＆ベンチメンバーの直筆サイン入り

2025/12/13は、ジェフユナイテッド市原・千葉に関わる全ての皆様とっては忘れられない日になりました。「Go to J1」J1昇格を決めた記念すべき試合で実際に使用された公式試合球に、監督とベンチ入りした全選手の直筆サインが入った特別な記念品をご提供します。

3. 「SNSタイムラインジャック」企画の実施

本プロジェクト開始後、「SNSタイムラインジャック」企画を実施します。

ジェフユナイテッド市原・千葉【公式】Xとファン・サポーターの皆さまで一斉に、12月19日(金)19:00～23:59までの間に同様の内容・素材でSNS投稿を展開し、クラウドファンディング情報拡散の企画となっております。

【SNSタイムラインジャック実施期間(投稿日時)】2025年12月19日(金) 19:00～23:59

【投稿について】

以下の文章・画像をサンプルに投稿をお願いいたします。

もちろんアレンジいただいてもOKです。クラブの公式X、インスタグラムのリポスト、引用リポストもよろしくお願いいたします。

※SNS(特にX)での投稿時、絵文字が反映されない場合があります。その場合は削除したり、お好きな絵文字に変えてください。

------------------------------------------------------------------

ジェフ千葉は17年ぶりにJ1昇格！レディースもアカデミーも積み重ねた歴史と自負を力にクラウドファンディング挑戦(ハート)

詳細は↓

https://x.gd/dGIba

ジェフの未来を共に歩もう！

#jefunited

#ジェフ千葉レディース

#ジェフアカデミー

--------------------------------------------------------------------

【会社・団体概要】

◆ジェフユナイテッド株式会社

千葉県を拠点とするJリーグクラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」の運営会社

社名： ジェフユナイテッド株式会社

所在地：千葉県千葉市中央区川崎町1-38

設立日：1991年6月11日

代表者：代表取締役 島田 亮

事業内容： プロサッカークラブの経営、その他スポーツ

ホームページ : https://jefunited.co.jp/

公式facebook：https://www.facebook.com/JEFUNITED

公式X：https://twitter.com/jef_united

公式Instagram：https://www.instagram.com/jefunited_chiba_official/

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。