法人向けAI SaaS「HEROZ ASK」、最新モデル「GPT-5.2」に対応！

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘、以下「HEROZ」）は、法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」において、2025年12月12日に発表されたOpenAI社の最新AIモデル「GPT-5.2」への対応を決定しました。本機能は、2025年12月26日より提供予定です。「HEROZ ASK」は、今後も最新モデルへの迅速な対応を継続し、お客様により高い生産性と利便性を提供してまいります。

GPT-5.2について

GPT-5.2は、OpenAI社が発表した最新の生成AIモデルで、専門的な知識業務においてこれまでのモデルで過去最高の性能を誇ります。特筆すべきは、スプレッドシートやプレゼンテーションの作成、コード作成、画像認識に加え、長文コンテキストの理解、ツール活用など、幅広い作業で処理能力が飛躍的に向上している点です。これにより、ビジネスの現場において活用の幅が大きく広がり、高い生産性を実現します。

「HEROZ ASK」にて、GPT-5.2を追加費用なしでご利用いただけます。GPT-5.2は、2025年12月26日よりご利用いただけます。

今後の展望

今後も「HEROZ ASK」で利用できるChatGPT、Gemini、Claudeの最新モデルの対応に加え、お客様のニーズを反映させながら、使いやすさにこだわった機能アップデートを計画しています。「HEROZ ASK」は、企業や現場のニーズを迅速かつ的確にとらえ、組織の生成AI導入だけに留まらず、生成AIの利活用が定着するまでを伴走するAI SaaSとして進化していきます。

■「HEROZ ASK」とは

HEROZが提供する生成AI SaaSで、ChatGPTやGemini、Claudeの生成AIを活用し、社内に存在する様々なデータの検索・要約・翻訳や、音声データを活用した議事録作成、OCRやDeepResearch機能などにより、あらゆる業務の生産性を向上します。導入企業・団体は300社を突破し、教育現場、建設業界、製造業界、IT業界など多岐に渡る分野や業界で活用、これからも進化を続けます。

URL：https://herozask.ai/

【HEROZについて】

HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。

会社名 ：HEROZ株式会社

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 林 隆弘・高橋 知裕

事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

URL：https://heroz.co.jp/