「共感」から始める、リングローの販売戦略。“パソコン大喜利”から接点をつくる参加型企画 開催！

リングロー株式会社

リユースPCブランド「R∞PC（アールピーシー）」を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）は、LINE参加型キャンペーン、『パソコン大喜利！「この人、なんて言っている？」』を、2026年1月12日（月）18:00より開催いたします。

本企画は、PCに関連した画像の中に登場する人が何を言っているのか、を考え投稿する大喜利形式のイベントです。参加はリングロー公式LINEからのみ可能とし、PC購入前のユーザーとの接点づくりを目的とした認知・販売戦略の一環として実施します。

価格訴求ではなく「共感」から始める、リングローの販売戦略

リングローが展開するリユースPC「R∞PC（アールピーシー）」は、PCの専門知識がある人だけでなく、「これからパソコンを使い始めたい人」「久しぶりにPCを買い替える人」など、 PCに詳しくないライトユーザー層にも安心して選んでもらえることを重視したサービス設計を行っています。

そのためリングローでは、いきなり商品説明や価格を打ち出すのではなく、まずは“PCに関連したコンテンツへの参加・共感”を入口に接点をつくることを重要視しています。

今回の「パソコン大喜利」の参加を通じて、 リングローという企業やリユースPCの存在を自然に知ってもらうことを狙いとしています。

画像×一言で完結、LINEとの相性を意識した設計

『パソコン大喜利！「この人、なんて言っている？」』では、 リングローが用意した“PCに関わる1枚の画像”を見て、 その人物が何と言っているかを自由に投稿してもらいます。長文や専門知識は不要で、思いついた一言を気軽に投稿できるシンプルな形式とすることで、 スマートフォンでの閲覧が中心となるLINE上でも参加しやすい設計としました。

これまでリングローでは「リングロー パソコン川柳コンテスト」や「R∞PCキャッチコピーコンテスト」など、“PC×言葉遊び”をテーマにした企画を実施してきましたが、本企画ではさらに参加ハードルを下げ、より幅広い層との接点づくりを目指します。

LINEを起点にした、継続的な関係づくりへ

本企画は、応募をLINE上で配信されるフォームからのみ受け付ける仕組みとし、参加にはリングロー公式LINEへの友だち追加が必須となります。単発のキャンペーンで終わらせるのではなく、参加後もLINEを通じて情報を届けることで、リングローの取り組みやリユースPCという選択肢への理解を、段階的に深めてもらうことを目的としています。

価格競争に頼らず、購入前の段階からユーザーと関係性を築いていく── 本企画は、そのための“入口施策”として位置づけています。

キャンペーン概要

正式名称：『パソコン大喜利！「この人、なんて言っている？」』

開催期間：2026年1月12日（月）12:00 ～ 2026年2月1日（日）23:59

開催場所：リングロー公式LINE

賞品：

最優秀賞…Amazonギフトカード 5,000円分（1名）

優秀賞…Amazonギフトカード 1,000円分（5名）

参加方法：

１. リングロー公式LINEを友だち追加

２. LINE上で配信される応募フォームより投稿

特設ページ：http://www.ringrow.co.jp/blog/2025/12/19/9148

本企画をきっかけに、より多くの方にリングローの取り組みやサービスを知っていただき、リユースPCという選択肢を身近に感じてもらえる機会を創出してまいります。

今後について

リングローでは今後も、リユースPCを「価格」だけで選ばれる存在ではなく、 “安心して長く使える選択肢”として認知してもらうため、 LINEを起点とした参加型施策やコミュニケーション施策を継続していく方針です。

＜リユースPCブランド「R∞PC」とは＞

「R∞PC」は、2年と無期限で期間の選べる本体保証、電話やLINEを用いた相談サポート付の中古パソコンのことです。

また、「お客様起因の故障であっても保証対象」という業界初の保証内容と、厳格な整備基準を設けていることから、お客様に安心して長く製品をご利用いただけます。

相談サポートは購入後無期限・無制限でご利用いただけ、購入前のご相談も無料で行うなど、お客様のニーズに寄り添ったサービス提供ができる中古パソコンです。

「R∞PC」が入っている箱。ただの段ボールではなくオシャレなイラストが描かれ、見た目・素材にもこだわりがある。

R∞PC直販サイト「R∞PCダイレクト」：https://rpc.ringrow.co.jp

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）