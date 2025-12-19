トキメク体験が続々登場！港区版ふるさと納税「体験型返礼品」に魅力的な飲食店や旅行クーポンを追加

港区

港区版ふるさと納税制度に、今年10月から提供を開始した約170種類の体験型返礼品に加え、本日12月19日より順次、新たに約70種類を追加します。

飲食店数や宿泊施設の客室数が都内最多である港区の特性を生かし、商店街の人気店で使えるお食事券や宿泊施設で利用できる予約クーポンなど、港区ならではの特別な体験をご用意しました。これまでの返礼品と合わせて、ぜひご覧ください。

今回追加する体験型返例品の一例

●Wakiya迎賓茶樓おすすめ個室限定 ランチコース（２名様）

●西麻布 十々 極コース（２名様）お食事券

●赤坂璃宮 赤坂本店 ディナーペアチケット

●芝パークホテル 至福のアフタヌーンティー チケット（１名様）

●HISふるさと納税宿泊予約専用クーポン 各種

上記を含む、約７０種類の港区ならではの体験型返礼品を順次追加予定です。

（※追加返礼品一覧及び寄付額は、別紙をご参照ください。）

申込方法

以下のポータルサイトから、お申込みいただけます。

●ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/city/product/13103

●ふるなび

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=631

※詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

https://www.city.minato.tokyo.jp/kankouseisaku/furusatonouzei-kifu.html