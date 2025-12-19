幼稚園が舞台の新感覚ホラーアクション、待望のアニメ化！新作冬アニメ『カヤちゃんはコワくない』、「ABEMA」で1月11日（日）夜6時よりWEB最速配信決定！同日夜11時からは無料放送も

株式会社AbemaTV

(C)百合太郎・新潮社／カヤコワ製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作冬アニメ『カヤちゃんはコワくない』を、2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜6時より、WEB最速配信いたします。

『カヤちゃんはコワくない』は、百合太郎によりWebコミック配信サイト「くらげバンチ」で連載中の人気漫画が原作。幼稚園に通う主人公・カヤちゃんには強い霊能力があり、友達や家族に忍び寄る“おばけ”をやっつけているものの、周囲からはなかなか理解されない日々を送る、幼稚園が舞台の新感覚ホラーアクション作品です。小さな女の子が“おばけ”を相手に無双する姿の痛快さで注目を集め、今回のアニメ化にも期待が寄せられています。

このたび「ABEMA」にて、『カヤちゃんはコワくない』のWEB最速配信が決定いたしました。地上波放送直後の2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜6時より、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※）にてWEB最速配信を開始。また同日夜11時より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、最新話を無料放送するほか、放送5日後の毎週金曜日夜6時より最新話の1週間無料配信も実施いたします。

ぜひ「ABEMA」で、アニメ『カヤちゃんはコワくない』を最速でご覧いただき、霊能力で大切な人たちを守るカヤちゃんの勇姿をお楽しみください。

※_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■『カヤちゃんはコワくない』WEB最速配信 概要

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信

配信開始日時：2026年1月11日（日）夜6時～（以降、毎週日曜日夜6時より配信開始）

番組URL：https://abema.go.link/e3BY3

・無料放送＆1週間無料配信も

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月11日（日）夜11時～（以降、毎週日曜日夜11時より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/5kn7d

※放送5日後の毎週金曜日夜6時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

＜INTRODUCTION＞

花麦幼稚園に通うカヤちゃんは、

とっても強い霊能力の持ち主。

人知れず友達や家族に忍び寄る『おばけ』を

ボコスカとやっつけているものの、

その言動を理解されず、問題児扱いされている。

しかし、担任のチエ先生がその秘密を知ったことから、

カヤちゃんの幼稚園ライフに

変化が訪れ始めるのだった――。

次々と現れる不気味で凶悪な

怪異たちに、今日も

カヤちゃんのパンチが

炸裂する！

＜CAST＞

カヤちゃん：橘 杏咲

チエ先生：内田真礼

モブオ：落合福嗣

ナム：梶 裕貴

アキラ先生：田所あずさ

チヒロ先生：井澤詩織

カヤパパ：森川智之

カヤママ：能登麻美子

ナナ：戸松 遥

ムツ：榊原良子

＜STAFF＞

原作：百合太郎（新潮社「くらげバンチ」連載）

監督：博史池畠

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン：山田太郎、森口弘之

美術設定・美術監督：佐藤 歩

色彩設計：歌川 律子

撮影監督：吉澤 菜月

編集：定松 剛

音響監督：長崎行男

音響効果：倉橋裕宗

音楽：KOHTA YAMAMOTO、成田 旬

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ

公式サイト：https://kayachan.com/

