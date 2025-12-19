【スカッシュ】アジア競技大会2026 代表内定者発表＆3月選考会実施

2026年9月19日～10月4日にかけて開催される、


「第20回アジア競技大会」に以下選手を日本代表として派遣いたします。



本大会の代表選手は、男子4名、女子4名の計8名を予定しております。
現在、男女合わせて6名の代表選手が内定しており、


2026年3月には男女それぞれ残り1枠をかけた選考会を実施予定です。

日本開催となる今大会では、日本の総戦力を結集し、メダル獲得を目標に全力で挑みます。




【男子日本代表　内定者】


机龍之介（ダイナム所属）

遠藤共峻（Greetings所属）



林尚輝（Greetings所属）



【女子日本代表　内定者】


渡邉聡美（Greetings所属）

緑川あかり（Greetings所属）


杉本梨沙（StandOut KYOTO所属）