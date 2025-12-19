【スカッシュ】アジア競技大会2026 代表内定者発表＆3月選考会実施

公益社団法人日本スカッシュ協会

2026年9月19日～10月4日にかけて開催される、

「第20回アジア競技大会」に以下選手を日本代表として派遣いたします。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

<男子>（所属/ランキング）

■机龍之介（ダイナム/日本ランキング1位）

■遠藤共峻（Greetings/日本ランキング2位）

■林尚輝 （Greetings/日本ランキング3位）

<女子>

■渡邉聡美（Greetings/世界ランキング6位）

■緑川あかり（Greetings/日本ランキング2位）

■杉本梨沙（StandOuto KYOTO/日本ランキング1位）

※ランキングは12月現在

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



本大会の代表選手は、男子4名、女子4名の計8名を予定しております。

現在、男女合わせて6名の代表選手が内定しており、

2026年3月には男女それぞれ残り1枠をかけた選考会を実施予定です。



日本開催となる今大会では、日本の総戦力を結集し、メダル獲得を目標に全力で挑みます。

