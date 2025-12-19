【支援額150万円を突破！残り12日！】BAR 東京バーボンクラブが挑むオリジナルバーボン開発プロジェクトが新章開幕！あなたの支援が至高の1本に！オリジナルバーボンの夢を共に叶える500万円への道！

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイルが実施中のクラウドファンディングプロジェクトは、多くの皆様からの熱いご支援により、この度150万円を突破しました。 溢れるほどの期待をお寄せいただいた全ての皆様に、心より感謝申し上げます。

しかし、私たちの挑戦はここからが本番です。「バーボンってこんなに美味しいんだ！」という感動を一人でも多くの方に届けるため、私たちは次なる大きな壁であるネクストゴール「5,000,000円」への挑戦を続けております。

この高い目標を掲げる最大の目的は、私たちの悲願である「BAR 東京バーボンクラブ プロデュースのオリジナルバーボンウイスキー」の実現です。来年、米国ケンタッキー州の蒸溜所にて樽を丸ごと買い付け、徹底したこだわりを詰め込んだ「至高の一本」を世に送り出す。そのための資金と覚悟を、このネクストゴール達成という「夢への切符」に変えたいと考えています。

株式会社ロイヤルマイルは、現状に満足することなく、もっと面白く、もっと美味しい未来を目指して突き進みます。本プロジェクトは2025年12月31日までの残り12日間となりました。さらなる高みを目指す私たちの挑戦に、引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

クラウドファンディングスケジュール

2025年11月28日

クラウドファンディング募集開始

2025年12月5日

BAR東京バーボンクラブ グランドオープン

202512月11日

クラウドファンディングネクストゴール設定

2025年12月31日

クラウドファンディング募集終了

BAR東京バーボンクラブについて

バーボンの真髄を伝える場所として、「バーボンウイスキー」と「バーボンカクテル」に特化。

バーへのきっかけ、ウイスキーへのきっかけ、バーボンへのきっかけとなる場を目指して、各酒類メーカーのセミナー開催、バーテンダーは勿論のこと、ゲストバーテンダーによるバーボンカクテルの開発とイベント開催といったバーボンウイスキーの可能性を発信。

ここでしか飲めないオリジナルバーボンカクテル定番から限定まで豊富なボトルラインナップ個性的なメンバー現地でしか手に入らないオーナー秘蔵のバーボンコレクション

応援はこちらから :https://camp-fire.jp/projects/897974/view

BAR東京バーボンクラブ オーナー 静谷和典

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。

オリジナルボトラーズブランド「Plinius」を立ち上げるなど、ウイスキー業界の新たな可能性を切り開いている。

2018年 BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner

2021年 CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen Grant部門 日本チャンピオン

2023年 Hennessy My Way 世界Top 10 Bartenders

上記を始め、数々のカクテルコンペティションで輝かしい受賞歴を誇る。

現在は様々なコンペティションの審査員を務めるほか、日本バーテンダー協会東京支部技術指導副部長や日本ウイスキー文化復興協会評議員として、次世代のバーテンダー育成と業界の発展に尽力。

マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は270万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。

そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である「Bar Roppongi Whisky Salon」をオープン。

