K-ビューティー発・サボテンスキンケアの注目ブランドLOVEW（ラビュー）、日本本格始動 12月Qoo10先行発売、2026年1月よりオフライン展開スタート

株式会社BARUDA

韓国発のサボテンスキンケアブランド LOVEW（ラビュー） が、12月のQoo10先行発売を皮切りに、日本での本格展開をスタートします。

さらに2026年1月からは、RE:MAKEショップのオフライン店舗での展開も予定しており、オンラインとオフラインを組み合わせた展開が進められます。

LOVE（愛情）＋VIEW（視線）＝LOVEW（ラビュー）

LOVEWは、「Love yourself（自分自身を愛そう）」というメッセージから誕生した、スローエイジング発想※のスキンケアブランドです。

自分自身に向けたやさしいまなざしと日々のケアを通じて、内面からの自信や前向きな変化につながる、サステナブルな美しさを提案しています。

※スローエイジングとは、年齢に応じた肌のお手入れを指します。

LOVEWは、現代人の肌がゆらぎやすい環境に着目し、強い生命力を持つ韓国・済州島産ボゴムサボテンをキー成分として採用しています。

植物由来成分をベースにした独自のシナジーフォーミュラを研究・開発し、肌をすこやかに整えるスキンケアを目指しています。

保湿ケアや、肌をすこやかに保つための鎮静発想ケア、年齢に応じたうるおいケア（エイジングケア※）に配慮した設計で、日常使いしやすい処方が特長です。

※エイジングケアとは、年齢に応じた肌のお手入れのことです。

■ 製品ラインナップ

LOVEW リアル スキン パウダー ウォッシュ

（LOVEW Real Skin Powder Wash）

顆粒タイプのパウダーがきめ細かく泡立ち、毎日の洗顔に取り入れやすいパウダー洗顔料です。

肌に負担をかけにくい使用感で、皮脂や古い角質による汚れをすっきりと洗い流します。

主な配合成分

ボゴムサボテン、カラミン、ヒアルロン酸、ペプチド、パパイン由来成分

POINT

- 粉飛びしにくい顆粒タイプ- きめ細かく豊かな泡立ち- 肌のコンディションを整えながら、洗い上がりのうるおい感にも配慮- 洗顔料としてだけでなく、ボディケアなど幅広い使い方も可能



LOVEW ファースト クレンジング ジェル トゥ オイル

（LOVEW First Cleansing Gel To Oil）

ジェルからオイルへとテクスチャーが変化する、2in1タイプのクレンジングです。

なじませることでオイル状に変わり、メイクや汚れをやさしく浮かせます。

主な配合成分

ボゴムサボテン、カラミン、モリンガオイル

POINT

- ジェルからオイルへ変化する心地よい使用感- 天然由来成分を80％以上配合- 洗い上がりはつっぱりにくく、軽やかな仕上がり- ナノエマルジョン技術により、なめらかになじみやすい設計LOVEW CCC サン クリーム（LOVEW CCC Sun Cream）

毎日の紫外線対策に取り入れやすい、なめらかな使用感のUVクリームです。

乾燥による肌のごわつきを防ぎ、うるおいを与えることで、肌をすこやかに整える設計です。

※「リペア」とは、乾燥による肌のごわつきを防ぎ、うるおいを与えることを指します。

主な配合成分

ボゴムサボテン、エクトイン、ペプチド、カラミン

POINT

- 白浮きしにくく、やさしい使い心地- しっとりとなめらかなテクスチャー- Reef Safe（サンゴ礁に配慮した処方）- 自然なトーン補正効果※で、メイク下地としても使用可能※メイクアップ効果による印象

LOVEWの関係者は、「自分自身を大切にする想いから生まれたLOVEWの価値が、日本の消費者にも自然に届くことを期待している」と語っています。

単なる化粧品にとどまらず、日常の中で自分自身をいたわる新しいスキンケア体験を提案するブランドとして、日本市場での展開が注目されます。