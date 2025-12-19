名鉄バスセンターの営業継続について

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、2026年3月31日で営業を終了するとお知らせしていた名鉄バスセンターについて、名古屋駅地区再開発計画等のスケジュール変更ならびに現計画の再検証および見直しの着手に伴い、2026年4月1日以降も同施設での営業継続を決定しましたのでお知らせします。

概要は下記のとおりです。

■継続する内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/436_1_0a76f4fecd78763774959a943a508766.jpg?v=202512190352 ]

・4月1日以降のダイヤ等については調整中です。決まり次第、各運行事業者のHPでお知らせします。

・現在の名鉄バスセンターについては名鉄バスHPをご覧ください。

URL：https://www.meitetsu-bus.co.jp/rosen/meibc