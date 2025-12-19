洛南高校で「エビングハウスフセン」のアンケート調査を実施、復習のきっかけ創出と暗記実感に手応え

株式会社Ｅｂｂｉｎｇｈａｕｓ Ｓｔａｔｉｏｎｅｒy

株式会社Ebbinghaus Stationery（所在地：兵庫県神戸市）は、12月12日(金)に、学校法人真言宗洛南学園・洛南高等学校でアンケート調査に協力していただきました。

受験・資格試験の新定番へ。エビングハウスの忘却曲線にもとづき、復習タイミングを一目で管理できる学習ツール「エビングハウスフセン」を洛南高等学校1年生62名に試用していただきました。

■エビングハウスフセン調査結果サマリー

復習のきっかけになったか ・「そう思う」「ややそう思う」合計：［95.1%］

暗記できた実感はあるか ・「そう思う」「ややそう思う」合計：［90.3%］

試験・受験に役立つと思うか ・「そう思う」「ややそう思う」合計：［96.7%］

エビングハウスフセンをもっと早く知りたかったか ・「そう思う」「ややそう思う」合計：［80.7%］

今後の資格試験で使用したいか ・「そう思う」「ややそう思う」合計：［87.1%］

後輩の受験生に勧めたいか ・「そう思う」「ややそう思う」合計：［90.3%］

自由記述

「覚えるのが面倒だったのが、すこし楽しく覚えることができ、また、定着しやすかった。」

「いつ何をやったかなど、いちいち覚えていなくてもよくて参考書から出ている付箋の日にちを見るだけでいいので、復習がしやすかったです。」

「英単語の暗記などで使いやすかったです」

「いつやるべきかの日にちが書いてあるので「あっ、やらなきゃ」ってなる」

「英単語の学習には最適だと感じました。枚数も多くコスパも良いのでリピートします。」

「復習した日に付箋を切っていくたびに自分は頑張っているという実感を持てました」

「「貼った」という事実が頭に残り、復習する機会が増えた」

「どこを勉強すればいいかわからなくモチベーションが上がらないときに､今日はどこを復習すれば効率的かわかるので勉強のスイッチが入りやすかったです。」

「今まで一度の復習で満足していたが、何度も復習する機会ができてより記憶に定着した気がする。」

「エビングハウスフセンを使うことでより理にかなった復習ができたと感じました。」

「ちぎるのめっちゃ気持ちよかったです！笑 あれで解けた後の快感5割増しです！ 自分は単語帳に使ってます。単語がしっかり脳に染みつくようになり、今まで如何にテキトーに暗記してたのかがじぃつによくわかった……。 フセンだけでなく、忘却曲線を覚えたので、あれを意識して期末試験勉強、特に暗記科目に役立てました(ここでもまた今までのテキトーさを実感……)！ いま続々と(ゾクゾクと)返却されていますが、だいたいみんな10～30点程アップしてます！ いやぁ本当に感謝。ありがとうございます！！」

■エビングハウスフセンとは

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが発表した、エビングハウスの忘却曲線という「人が学習したことをどのように忘れるか」を示した理論を基に、知ってはいるけど実践できないエビングハウスの忘却曲線を活かした学習法を実践する為の付箋です。

公式サイトURL： https://xn--gckdy1bk1j0au9xg.com/

■エビングハウスフセン開発者樫原優衣が2025年１１月１日洛南高校で講演を実施

エビングハウスフセン使用方法

樫原優衣は人生初の講演ではありましたが、当日は洛南高等学校の皆様にサポートとしていただき無事に講演を終えることができました。

講演のテーマ「忘れない」を叶える発明と、未来を変える探究の力

■講演内容

・特許取得のエピソード

・エビングハウスの忘却曲線

・反復学習の実例紹介

・エビングハウスフセンの紹介

■開発者樫原優衣の思い

多くの勉強法の本で分散学習が推奨されています。しかし、受験生が自身で分散学習を管理することは大変です。エビングハウスフセンは分散学習を簡単に管理できるツールです。

浪人生の時に、テストや問題集にエビングハウスフセンを貼って復習することで、国立大学医学科に合格できました。

テストの解説を聞いて「わかった」で終わると、１ヶ月後に同じ間違いをする場合があります。

まずは１教科から受験生にエビングハウスフセンを試してほしいです。

多くの学生に試してもらいたいと考え、高校２年生の時に私立学校へ電話しました。「高校文化祭用に正規品より安価なキット（自分で組み立てるエビングハウスフセン）を製品化し、高校文化祭用に無償提供」と高校生新聞の記事で紹介していただいた直後だったので、自信満々で電話したのですが、結果は惨敗でした。

以降、営業の電話を行わなかったのですが、2025年９月に営業の電話を再開。

つたない電話で難航する中、洛南高等学校で講演する機会をいただけました。

電話をかける前は、１番偏差値の高い洛南高等学校が１番難しいと予想していましたが、関西では洛南高等学校だけが、電話をかけて面談してくださりました。

あきらめずに、行動してみてよかったです。

この経験を活かし、これからもエビングハウスフセンの普及に向けて精進して参ります。

■洛南高等学校亀村校長の思い

エビングハウスフセンという付箋を試用し、学生であった樫原さんが学習者として自分の勉強法を確立したということに価値があります。

自分で勉強法にたどり着くというのは、子供にとって今後も財産になるでしょう。

今回の講演をきっかけに、子供たち自ら勉強法を工夫する・創り出す喜びを感じてくれていたら嬉しいです。