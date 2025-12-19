Kuradashi、アスクルから提供された季節商品などを販売

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長 CEO：吉岡 晃、以下「アスクル」）から提供される、クリスマス用のお菓子やギフトなど約50商品を、12月19日(金)より数量限定で「Kuradashi」にて販売いたします。

・特設サイト：https://kuradashi.jp/pages/askul(https://kuradashi.jp/pages/askul)

■取り組みの背景

Kuradashiは、フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。

さらに、売り上げの一部を環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への寄付やクラダシ基金として活用し、SDGs17の目標を横断して支援しています。

楽しくておトクなお買い物が、社会に良いことにつながる。そんな、全く新しいソーシャルグッドマーケットを創出しています。

近年、気候変動による自然災害や、複雑化するサプライチェーンへの外部要因などにより、企業努力だけでは回避しきれない物流変動が多発しています。特に食品業界においては、まだおいしく食べられるにもかかわらず、こうした突発的な事情で販売タイミングを逸し、出荷期限や賞味期限の切迫などの理由から廃棄の危機に直面するケースが増加しており、新たな社会課題となっています。

食品の廃棄は企業の損失だけでなく、地球環境への負荷にもつながります。

「ソーシャルグッドカンパニーでありつづける」をミッションに掲げるクラダシは、こうした不可抗力による在庫滞留に見舞われた際、商品を廃棄することなく消費者へ届ける「セーフティネット」の役割を強化しています。

■アスクル出品および特設ページの開設について

このたび、クラダシは、アスクルが一時的な出荷停止で販売機会を逸してしまった季節性の高いクリスマス向けのお菓子やギフトなど約50商品をアスクルより入荷し、「Kuradashi」特設サイトにて販売を展開します。

本取り組みは、メーカーさまの販売機会を守り、万が一の場合の廃棄による環境負荷と廃棄コストを減らし、お客さまにおトクにおいしい商品をお届けする「三方よし」の取り組みです。

【販売概要】

・販売期間：2025年12月19日(金)12:00～

・販売商品：有名メーカーのクリスマス用ギフト、お菓子など約50商品

・販売サイト：特設サイト（https://kuradashi.jp/pages/askul）

※商品がなくなり次第終了となります。

※商品は随時掲載していきます。

■予期せぬ事態により「在庫の滞留」にお困りの食品関連企業の皆さまへ

クラダシは、予期せぬ事態により「在庫の滞留」にお困りの食品関連企業の皆さまを募集しています。急な物流変動による販売機会損失や滞留在庫の販路でお困りの企業さまのセーフティーネットとなり、ブランド価値を毀損することなくフードロス削減にもつなげられる、新しい販路をご提案します。

▽クラダシ メッセージ

執行役員 フードビジネスカンパニー CEO 徳山 耕平

「さまざまな外部要因による不測の事態は、どの企業さまにも起こりうることであり、クラダシは、そうした困難な状況においてこそ、企業の皆さまを支えるセーフティーネットでありたいと考えています。これは、フードロスを少しでも減らしたいという私たちの強い想いの行動であり、企業の危機を社会貢献に変える取り組みです。お困りの企業さまは、ぜひお気軽にご相談ください。」

■楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」とは

URL：https://www.kuradashi.jp/

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・冷凍宅配弁当「Kitchen Chef & Doctor」：https://chef-doctor.com/shop

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのサステナビリティ】

・サステナビリティサイト：https://corp.kuradashi.jp/sustainability/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2025年9月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：30,828トン ・経済効果：149億9,926万円

・CO2削減量 ：81,726t-CO2 ・支援総額：173,991,693円

「Kuradashi」、「ソーシャルグッドマーケット」、「1.5次流通」、「もったいないを価値へ」は株式会社クラダシの登録商標です。