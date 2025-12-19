グローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble」、オリジナルグッズが当たるホリデーキャンペーンを開催！

株式会社Dear U plus

株式会社Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）が展開するグローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble for JAPAN」は、公式Xで「bubbleオリジナルグッズ」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。




bubble for JAPAN ホリデープレゼントキャンペーン詳細

■期間


2025年12月19日（金）12:00 ～ 12月24日（水）23:59まで




■プレゼント


bubbleオリジナルキャラクター 「BUBBLES」キーリング 30名様




■参加方法　


STEP1：bubble for JAPAN X公式アカウント（@bubbleforjapan）をフォロー


STEP2：キャンペーン投稿に添付された画像をダウンロードのうえ、指定の欄に願い事を記入


STEP3：ハッシュタグ #bubbleホリデー をつけて画像を投稿


その他の詳細は、公式アカウントをご覧ください。
X公式アカウント：https://x.com/bubbleforjapan


今後も、株式会社Dear U plusは「bubble for JAPAN」を通じてアーティストとファンが絆を深め、継続的な関係を築いていける体験を提供してまいります。



bubbleの概要


bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。


アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。SNSとは異なり、自分専用のトークルームでやり取りができるため、同じ時間を共有しながら会話しているような体験を通じて、アーティストをより身近に感じることができます。


また、多言語でのメニュー表示やメッセージの自動翻訳機能で、世界200カ国以上のエンターテイメントファンが言語の壁を越えて利用可能です。
国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。




▽主な機能


◎アーティストとのリアルタイムメッセージ


◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）
◎ユーザニックネーム入りのメッセージ


◎ユーザからの返信機能


◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ


◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」


◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」


◎ユーザからの意見を募れる投票機能


◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など




▽bubble for JAPAN参加アーティスト（50音順）


あの / EXIT / 井上苑子 / 今村美月 / SKE48 / かす / 加藤夕夏 / カマたく / きぬ / 斉藤真木子 / 渋谷すばる / chun / Novelbright / 灰塚宗史 / 藤田ニコル / 古川優香 / BNSI / 三上悠亜 / Mrs. GREEN APPLE / MIYAVI / 山崎夢羽 / 矢吹奈子 / 吉田朱里 ほか





■株式会社Dear U plusについて


会 社 名　：　株式会社Dear U plus　（ディアユープラス）


所 在 地　：　東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階


代 表 者　：　代表取締役　山内　良


設　 立　：　2023年5月


事業概要 ：　「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理


Ｕ Ｒ Ｌ ：　https://www.dearuplus.co.jp/





＜サービスに関するお問い合わせ先＞


株式会社Dear U plus


法人様専用ページ


https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble