グローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble」、オリジナルグッズが当たるホリデーキャンペーンを開催！
株式会社Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）が展開するグローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble for JAPAN」は、公式Xで「bubbleオリジナルグッズ」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。
bubble for JAPAN ホリデープレゼントキャンペーン詳細
2025年12月19日（金）12:00 ～ 12月24日（水）23:59まで
■プレゼント
bubbleオリジナルキャラクター 「BUBBLES」キーリング 30名様
■参加方法
STEP1：bubble for JAPAN X公式アカウント（@bubbleforjapan）をフォロー
STEP2：キャンペーン投稿に添付された画像をダウンロードのうえ、指定の欄に願い事を記入
STEP3：ハッシュタグ #bubbleホリデー をつけて画像を投稿
その他の詳細は、公式アカウントをご覧ください。
X公式アカウント：https://x.com/bubbleforjapan
今後も、株式会社Dear U plusは「bubble for JAPAN」を通じてアーティストとファンが絆を深め、継続的な関係を築いていける体験を提供してまいります。
bubbleの概要
bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。
アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。SNSとは異なり、自分専用のトークルームでやり取りができるため、同じ時間を共有しながら会話しているような体験を通じて、アーティストをより身近に感じることができます。
また、多言語でのメニュー表示やメッセージの自動翻訳機能で、世界200カ国以上のエンターテイメントファンが言語の壁を越えて利用可能です。
国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。
▽主な機能
◎アーティストとのリアルタイムメッセージ
◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）
◎ユーザニックネーム入りのメッセージ
◎ユーザからの返信機能
◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ
◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」
◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」
◎ユーザからの意見を募れる投票機能
◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など
▽bubble for JAPAN参加アーティスト（50音順）
あの / EXIT / 井上苑子 / 今村美月 / SKE48 / かす / 加藤夕夏 / カマたく / きぬ / 斉藤真木子 / 渋谷すばる / chun / Novelbright / 灰塚宗史 / 藤田ニコル / 古川優香 / BNSI / 三上悠亜 / Mrs. GREEN APPLE / MIYAVI / 山崎夢羽 / 矢吹奈子 / 吉田朱里 ほか
■株式会社Dear U plusについて
会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階
代 表 者 ： 代表取締役 山内 良
設 立 ： 2023年5月
事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/
＜サービスに関するお問い合わせ先＞
株式会社Dear U plus
法人様専用ページ
https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble