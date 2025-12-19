不動産クラファン「利回りくん」、『DOTOWN 和田浦住宅Vol.13』を12月22日（月）より募集開始！

株式会社シーラホールディングス

式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤善行、以下「シーラ」）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、新ファンド『DOTOWN 和田浦住宅Vol.13』を2025年12月22日（月）より募集開始いたします。 本ファンドの募集金額は7,377万円、想定利回りは年4.6％を予定しております。

DOTOWN 和田浦住宅Vol13 :https://rimawarikun.com/customers/products/160?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund160

本ファンドの概要

本ファンドは、2026年1月31日に運用終了予定の『DOTOWN 和田浦住宅Vol.12（ID：141）』を対象とした再組成ファンドです。

今回は、劣後出資比率を従来の5％から10％へ引き上げるとともに、想定利回りを4.5％から4.6％へ見直しました。これまでの安定した償還実績を踏まえ、リスクバランスを一層重視した設計とすることで、投資家の皆さまにとってより安心感のあるファンドとして再構成しています。

対象不動産は、DOTOWN株式会社が理想とする「サーファーズハウス」を体現した住宅で、素材選びから設計に至るまで、モノづくりへのこだわりが随所に反映された高品質な物件です。

ベランダから海を望むオーシャンビューに加え、海まで徒歩30秒という希少性の高い海岸線沿いの立地に位置しており、一般的な住宅地とは一線を画すロケーションと物件価値が特徴です。

▼前回ファンド「DOTOWN 和田浦住宅 Vol.12」

https://rimawarikun.com/customers/products/141

本ファンド限定キャンペーン

12月中にご入金いただくと、出資額の0.1％分の利回りくんコインを進呈いたします。

詳細はファンドページをご確認ください。

ファンド情報

ファンド名：DOTOWN 和田浦住宅Vol.13

募集金額 ：73,770,000円

予定利回り：4.6％

分配時期 ：6ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：6ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2025年12月22日（月）20：00 ～ 2026年1月20日（火）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/160?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund160

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

DOTOWN株式会社 会社概要

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷２丁目１番８号12階

代表取締役CEO ：道祖修二

創業：2004年３月

事業内容：まちづくり、不動産開発、不動産の売買・仲介・賃貸及び管理、住宅の増改築・建替え及び住宅リフォーム業、飲食店の経営、ホテル・宿泊施設の経営

HP ：https://dotown.co.jp/

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年９月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com