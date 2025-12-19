【年末特別企画】今年人気だった『管理受託拡大に関するウェビナー』の一挙配信を12月22日（月）に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2025年12月22日（月）に不動産会社様向け無料オンラインセミナー『【2本立て】今年人気の管理受託拡大に関するウェビナー 』を開催することをお知らせいたします。

本ウェビナーでは、今年多くの不動産会社様からご好評いただいた「管理戸数を増やす最新戦略（2025年2月開催）」と「家賃適正化オーナー提案のコツ（2025年10月開催）」の2つの人気テーマを、“年末特別企画”として 1日で学べる総集編形式でわかりやすく解説します。

成功事例に基づくアプローチと、繁忙期直前に仕込んでおくべきオーナー提案の型をまとめて学べるプログラムです。

■こんな方におすすめ

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/nc_online_251222/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_ikkyo-haishin

・新規受託の増やし方を具体的に知りたい

・オーナーへの提案力を強化したい

・成功事例から自社の改善ヒントを得たい

・明日から実践できるノウハウを知りたい

■ウェビナー詳細

タイトル：【2本立て】今年人気の管理受託拡大に関するウェビナー

開催日：2025年12月22日(月)

時間：15時

参加費：無料

会場：オンライン（Teams）

※全国どこからでも参加可能です。

※Teamsを使用したウェビナー（オンラインセミナー）です。

※ご登録いただいた後自動でメールにてご参加者様用のURLが送信されます。

■当日のプログラム

15時：【第1部】管理戸数を増やす最新戦略 ～成功事例から学ぶアプローチ～

ー休憩ー

16時：【第2部】家賃適正化オーナー提案のコツ ～既存オーナー満足×新規受託の二兎を掴む～

※第1弾・第2弾どちらか一方のみのご視聴でも大歓迎です。奮ってご参加ください。

※本セミナーは過去に配信した内容の総集編（録画）配信となります。

■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

■オーナー提案AIロボIIとは

「オーナー提案AIロボII」とは、賃貸住宅ごとに異なる高度な「満室戦略レポート」をWEB上で作成でき、高度なAI賃料査定と空室対策を論理的に行える賃料査定・空室対策提案ツールです。

「オーナー提案AIロボII」は、日本情報クリエイトが蓄積してきた賃貸市場データと、共同開発パートナーであるStudio LOC合同会社（以下「Studio LOC」）の技術を融合。日本情報クリエイトが独自に保有する成約賃料データなどを含む業界最多の「累計100億件」のビッグデータを基にしたAI賃料査定が可能になりました。※1

その結果、賃料査定結果の誤差率を示すMERは「1.04」と、業界最高水準の精度を実現しました。※2

※1 業界調査はStudio LOC・日本情報クリエイト調べ、調査年月2024年12月、AI賃料査定システムの他社公表数値より。

※2 MERとは、AIが算出した賃料査定結果と実際賃料との差額を、実際賃料で割った値（誤差率）の中央値のことです。 このMERの値が小さいほど誤差率が低いことを示します。なお、当MERの数値は、日本情報クリエイトが2024年12月時点で算出したものであり、今後変動となる可能性があります。

詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu_robo/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_ikkyo-haishinお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/kushitsu_robo?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=owner-teian-ai-robo2-seminar_ikkyo-haishin

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/