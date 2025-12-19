株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）は、2025年12月19日開催の定時株主総会において、川原 均氏（元株式会社セールスフォース・ジャパン取締役社長）、藤田 明久氏（元株式会社D2C代表取締役社長）、若松 典子氏（公認会計士）の3名を新たに社外取締役として選任し、同日付で就任いたしましたことをお知らせいたします。

各分野の第一線で活躍してきた3名の知見を経営に取り入れることで、事業成長のさらなる加速と、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ってまいります。

新任社外取締役

取締役選任の背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9812/table/442_1_968c047a8a9065598e55fb4956c0f193.jpg?v=202512190352 ]

当社グループは現在、中期経営方針「VISION2027」の実現および新規事業の拡大に向けた重要な成長フェーズにあります。AIを活用したマーケティング支援やコマース領域を中心に事業環境が急速に変化する中、より迅速かつ的確な意思決定と、持続的な企業価値向上を実現するため、経営体制の強化を進めております。

今回選任された3名は、グローバルIT企業におけるスケーラビリティのある経営モデル、広告・メディア業界を牽引してきた事業創出のノウハウ、そして上場企業の信頼性を担保する高度な財務・会計の専門性という、現在の当社が次のステージへ進むために不可欠な知見を有しています。

これらの「世界基準の経営知見」と「業界トップレベルの戦略眼」を当社の経営に直接実装することで、既存の延長線上にない非連続な事業成長を実現し、「VISION2027」の達成および東証スタンダード市場上場企業として相応しい、盤石かつ機動的な経営体制を構築してまいります。

新任社外取締役プロフィール

■ 川原 均（かわはら ひとし）

日本アイ・ビー・エム、セールスフォース・ジャパン、デロイト トーマツ コンサルティングなどにおいて、IT・SaaS事業およびコンサルティング分野の経営を歴任。事業戦略立案、営業組織の構築、ガバナンス体制強化などに関する豊富な経験を有しています。 これらの知見を活かし、当社の事業戦略推進および経営監督機能の強化に寄与いただくため、社外取締役に選任いたしました。

略歴

- 1982年4月：日本アイ・ビー・エム株式会社 入社- 2010年1月：同社 専務執行役員 ソフトウェア事業部長- 2011年8月：Berlitz Corporation 取締役副社長- 2012年11月：株式会社セールスフォース・ドットコム（現 株式会社セールスフォース・ジャパン）副社長 兼 エンタープライズ営業本部長- 2014年4月：同社 取締役社長 兼 COO- 2016年12月：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 副社長- 2018年11月：同社 経営会議議長- 2024年7月：フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社 顧問（現任）- 2024年9月：株式会社SHIFT 顧問（現任）- 2025年8月：株式会社日本企業成長投資 顧問（現任）■ 藤田 明久（ふじた あきひさ）

電通グループをはじめ、広告・デジタルマーケティング領域において長年にわたり経営の中枢を担い、複数企業の成長を牽引。上場企業を含む社外取締役としての経験も豊富に有しています。当社の事業戦略およびマーケティング戦略の高度化、ならびに経営監督機能の強化に貢献いただくため、社外取締役に選任いたしました。

略歴

- 1991年4月：株式会社電通 入社- 1996年7月：株式会社サイバー・コミュニケーションズ（現 株式会社CARTA COMMUNICATIONS）取締役- 2000年6月：株式会社ディーツー コミュニケーションズ（現 株式会社D2C）代表取締役社長- 2010年6月：株式会社電通デジタル・ホールディングス（現 株式会社電通イノベーションパートナーズ）専務取締役- 2014年6月：株式会社ぐるなび 代表取締役副社長- 2017年6月：株式会社ぱど（現 株式会社中広メディアソリューションズ）取締役副社長- 2018年6月：株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長- 2022年6月：インフォコム株式会社 社外取締役- 2022年6月：株式会社MIXI 社外取締役（現任）- 2023年5月：サインポスト株式会社 社外取締役（現任）- 2024年9月：株式会社リップス 社外取締役（現任）■ 若松 典子（わかまつ のりこ）

公認会計士として監査法人および事業会社において財務・会計業務に長年従事し、監査役としての豊富な経験を有しています。財務・会計の専門的な視点から取締役の職務執行を監督・助言し、当社のガバナンスおよび監査体制の強化に貢献いただくため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。

略歴

- 1995年10月：監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所- 2000年10月：新日本アーンストアンドヤング株式会社（現 EY税理士法人）入社- 2005年9月：株式会社バイオフロンティア・パートナーズ 入社- 2008年6月：監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所- 2014年11月：公認会計士若松弘之事務所 入所（現任）- 2020年3月：株式会社アイデミー 社外監査役（現任）株式会社イルグルムについて

イルグルムは、データとテクノロジーによって企業のマーケティング活動を支援するマーケティングテクノロジーカンパニーです。 企業理念「Impact On The World」のもと、マーケティングAI事業およびコマースAI事業を展開しています。 2014年に東京証券取引所マザーズ市場（現 グロース市場）に上場し、2025年に東京証券取引所スタンダード市場へ市場変更しました。

株式会社イルグルムIR情報

【2025年9月期通期】

決算説明の動画および資料：https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/