佐々木シェフによるイタリアンと、勝沼醸造が誇る「アルガブランカ」とのペアリングランチイベントを、2026年2月22日(日)、山梨県甲州市・勝沼醸造にて開催いたします。





全国出張シェフ佐々木竜太による繊細な料理と勝沼醸造の厳選ワインが織りなす至福のマリアージュイベント。シェフが腕を振るう創作料理は、旬の素材を巧みに活かし、見た目も味も華やかに仕上げられています。

勝沼醸造のワインが料理の風味を引き立て、絶妙なハーモニーを奏でます。

この特別なイベントでは、料理とワインの絶妙な組み合わせを楽しみながら、醸造家のこだわりや製造秘話に触れることもできます。

日常を忘れ、贅沢なひとときをお過ごしください。





イベントPOP





【日時】

開催日 ： 2026年2月22日(日)

会場 ： 勝沼醸造株式会社

山梨県甲州市勝沼町下岩崎371

アクセス ： 中央本線「勝沼ぶどう郷」駅よりタクシーで8分

中央本線「勝沼ぶどう郷」駅または「塩山」駅より勝沼地域バス

「下岩崎」下車 停留所より徒歩3分

開催時間 ： 11：00～12：00(定員：5名)

12：15～13：15(定員：5名)

13：30～15：00(定員：5名)

コース代 ： 6,600円(税込)

メニュー ： コース仕立てで4種類(ワイン付き)

チケット情報： Peatixにて前売り券を販売中

https://chefsasaki-katsunumajozo.peatix.com/









【Profile】





佐々木シェフ





佐々木竜太 - Ryuta Sasaki -

料理歴15年

1992年神奈川県生まれ

都内イタリア料理店で修業後

24歳でJSAソムリエ取得、渡伊。

Ristorante Cibus Osteria Storica Morelliで計2年間修行

2019年からオステリアセルヴァジーナで研鑽を積む。

2022年Japan Cheese Awardsで自身が製造担当した駒込リコッタチーズが金賞最優秀部門賞受賞。

同年に第一種狩猟免許取得。

2024年7月出張料理人として独立。









【会社概要】

商号 ： 勝沼醸造株式会社

所在地 ： 〒409-1313 山梨県甲州市勝沼町下岩崎371

代表者 ： 代表取締役 有賀 雄二

設立 ： 1949年10月17日

事業内容： 果実酒、果汁の製造及び販売

URL ： https://www.katsunuma-winery.com/