ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場 4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、当社コーポレートサイト( https://www.jfe-systems.com/ )が、株式会社ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2025」において「IRサイト優秀企業 金賞」「情報・通信業 業種別 第3位」を受賞しましたのでお知らせいたします。





当社は、総合得点8.01を獲得し、「IRサイト優秀企業 金賞」(東証スタンダード市場上場企業1位)、業種別ランキング「情報・通信業 業種別 第3位」を受賞しました。

当社コーポレートサイトの受賞は、10年連続、金賞受賞は3回目となります。









本ランキングでは、日本国内の上場企業3,778社のコーポレートサイトを対象に、一定基準を満たした389社が本選にノミネートされました。さらに、「ウェブサイトの使いやすさ」「財務・決算情報の充実度」「企業・経営情報の充実度」「情報開示の積極性・先進性」の4つのカテゴリから構成される249項目にわたる評価の結果、当社は総合得点8.00以上の企業24社に贈られる「IRサイト優秀企業 金賞」を受賞しました。





(ご参考)「Gomez IRサイトランキング2025」の発表について

(株式会社ブロードバンドセキュリティ プレスリリース)

https://www.gomez.co.jp/company/press/251210.html





当社は、今後も、株主・投資家の皆様に向けた情報発信の場として、コーポレートサイトの充実に努めてまいります。









