グローバルな遊び場：Haierの2026年グローバル・ファン・フェスティバル（2026 Global Fans Festival）がスポーツ、テクノロジー、コミュニティを称える

青島（中国）、2025年12月19日 /PRNewswire/ -- Haier Groupは、より良い生活とデジタル・トランスフォーメーションのソリューションを提供する世界的なリーディング・カンパニーとして、第7回グローバル・ファン・フェスティバル（Global Fans Festival、以下「ファン・フェスティバル」）を正式に開催しました。11月20日にリバプールで盛大な開幕を迎えた2026年ファン・フェスティバル（2026 Fans Festival）は、「Haierライフをチャンピオンに（Champion Your Haier Life）」をテーマに、スポーツの舞台から日常生活まで、「チャンピオン」の精神を称えるものです。

2019年にソーシャル・メディア・キャンペーンとして始まった本イベントは、ファンとブランドを結びつけるグローバルでインタラクティブな催しへと発展を遂げてきました。これまでの歩みの中で、ファン・フェスティバルは、Haier本社での創立40周年記念式典、中国で開催されたAWE期間中のファン・ツアー、全仏オープン（Roland-Garros）と全豪オープン（Australian Open）、イタリアのATPファイナルズ、Haierファン・カップ・テニス・チャレンジ（Haier Fans Cup Tennis Challenge）など、さまざまなイベントを実施しています。オンラインとオフラインの双方を活用した魅力的な活動を通じて、Haierはより親しみやすく心温まるブランドとして、ユーザとの深い感情的な絆を育んできました。



2025年12月17日から21日にかけて、マレーシア・クアラルンプールのパビリオン・ブキット・ジャリル「ザ・ピアッツァ」にて、ファン・フェスティバルの5日間限定ポップアップ・イベントが開催されました。2,600平方メートルに及ぶ会場では、スポーツ愛好家やHaierファンが試合観戦、サッカー、テニス、バドミントンなどのゲームに参加し、新たなスマート・ライフ・スタイルを体験しました。

Haierが世界中のユーザと長年のファンに恩返しする取り組みとして、全面的にアップグレードした2026年ファン・フェスティバル（2026 Fans Festival）はスポーツをテーマに掲げ、メルボルン、上海、パリ、ベルリンなど世界20以上の国と地域で年間を通じて100以上のHaierファン・カップ（Haier Fans Cup）イベントを開催します。会場では、ファンに多彩なスポーツ・フェスティバルとオフライン体験パビリオンを提供し、探索/遊び/グルメを満喫できる場を創出します。

「2026年に向けて、Haierグローバル・ファン・フェスティバル（Haier Global Fans Festival）は3つの主要な進化を実現します。第一に、オーストラリア、フランス、ドイツなど、より多くの国々へ足場を拡大し、共創の範囲を広げます。第二に、没入型体験を革新し、オンラインとオフラインの境界を打破して双方向参加を強化します。第三に、スポーツ・マーケティングを通じた感情的なつながりを深め、ユーザが製品やサービスのイノベーションに積極的に参加し、Haierエコシステムの真の共創者となる道を切り開きます」とHaier Group副社長兼最高ブランド責任者、Wang Mei yanは述べています。



Haierは、Euromonitor Internationalの世界主要家電小売販売台数ランキングで16年連続首位を維持している世界的に著名なブランドとして、200以上の国と地域に事業を展開し、世界中で10億世帯以上にサービスを提供しています。その結果、同社は世界中の消費者から信頼され愛される世界クラスのブランドへと成長しました。



Haierは世界10か所の大規模研究開発センター、71の研究機関、35の工業団地、163の製造拠点、23万の販売網を展開しています。各種統計によれば、Haierは主要国および世界の主流市場においてトップ・ブランドとしての地位を確立しています。

スポーツの精神と革新の力を掲げる「2026年ファン・フェスティバル（2026 Fans Festival）」は、世界中の何億人ものHaierファンに広く訴求することが期待されています。本イベントは、人々の日常生活を深く理解する「チャンピオン」ブランドであり、スマート・テクノロジーのパイオニアであるHaierの姿を体現するものです。

詳細については、https://www.haier.com/global/をご覧ください。

Haier Groupについて

1984年に設立されたHaier Groupは、「より多くの創造、より多くの可能性（More Creation, More Possibilities）」を理念に、より良い生活とデジタル・トランスフォーメーションのソリューションを提供する世界有数の企業です。Haierは常にユーザ中心であり、3つの柱からなる環境を構築してきました。スマート・リビング、総合健康産業、デジタル経済産業です。同社は10の研究開発センター、35の工業団地、163の製造センターを設立しており、2024年には世界売上高570億米ドルを達成しています。Haierは、Kantar BrandZの「世界で最も価値のあるブランド・トップ100（Top 100 Most Valuable Global Brands）」に7年連続でランクインしています。さらに、Euromonitorの「世界主要家電ブランド（Global Major Appliances Brand）」で16年連続第1位の座を堅持しています。Haierは上場企業を8社有しており、子会社のHaier Smart HomeはFortune Global 500および「Fortuneによる世界で最も賞賛される企業（Fortune World's Most Admired Companies）」に選ばれています。

