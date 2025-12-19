秩父鉄道株式会社（本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸）は、長年登山客や観光客に親しまれてきた「宝登山山頂レストハウス」をリニューアルし、2026年1月1日(木・祝)より「SUSABINOキッチン」として新たにオープンします。

2025年7月7日に展望テラス「SUSABINOテラス」を開業した宝登山山頂エリアは、空の移ろいをより近くで感じられる“山頂の新名所”として進化を続けており、このたび飲食施設も新たなコンセプトのもと生まれ変わります。メニュー内容や内装デザイン、テラス席の構成を一新し、自然と調和する明るく開放的な空間として皆さまをお迎えします。

詳細は下記のとおりです。





天空むすびセット イメージ

※写真の天空むすびはあおい、しずく、小鉢はきんぴらごぼう





雲海ショコラ イメージ





【リニューアル店舗「SUSABINOキッチン」について】

宝登山の雄大な空をイメージした、新感覚の山頂グルメ「天空むすび」を提供します。古くから日本人に親しまれてきた「おむすび」に着目し、混ぜ合わせる具材にこだわることで、自然の恵みを多彩な食感でお楽しみいただけます。おむすびの形は、宝登山の山容をイメージしたピラミッド型を取り入れ、視覚的にも遊び心あふれる一品を目指しました。お米は埼玉県産米「彩のきずな」を使用しています。

SUSABINOキッチンの誕生に合わせて新たにロゴマークを制作しました。テーマカラーは黄色で、可愛らしいペロッとした口元をイメージした特徴的なデザインです。





ロゴマーク





■天空むすび(全5種)

・あかね(鮭・とびっこ・チーズ)

山頂の夕やけをイメージした彩り豊かなおむすび。プチプチ食感が楽しい。





・ひなた(特製黄金たまご・いくら)

山頂の太陽の恵みをイメージしたおむすび。トロトロのたまごと秘伝のタレが絶品。





・しずく(カリカリ梅・ゆかり・ごま・わかめ)

山に静かに降り注ぐ恵みの雨をイメージしたさっぱり系おむすび。カリカリ食感が楽しめる。





・あおい(ツナマヨコーン・枝豆)

快晴の青空と若葉が広がる山をイメージしたおむすび。シャキシャキ食感で元気が漲る。





・かすみ(天かす・塩昆布・めんつゆ・ネギ)

朝靄に包まれた山頂をイメージ。サクサク感と和風の旨味が絶妙。





天空むすび イメージ1

天空むすび イメージ2

天空むすび イメージ3

※上からあかね、ひなた、かすみ ※天空むすび単品での提供はありません





＜天空むすび販売方法＞





天空むすびは「天空むすびセット」として提供します。セット内容は、お好きなおむすび2種に、お好みの小鉢、秩父名物のしゃくし菜の漬物、味噌汁が付いて、900円(税込)です。

※小鉢は切り干し大根、きんぴらごぼう、ひじきから1種をお選びいただけます。





小鉢 イメージ1

小鉢 イメージ2

※上から切り干し大根、ひじき ※小鉢単品での提供はありません









■新ドリンクメニュー(全2種)

・雲海ショコラ(ホットチョコレート) 600円(税込)

ふわふわと広がる雲海をイメージしたマシュマロを添えた、見た目にも楽しめるホットドリンクです。

濃厚でまろやかなカカオのコクが特徴で、山頂でのひとときをより特別なものに演出します。





・ホドエード(ハニーレモネード) 500円(税込)

夏季にご好評をいただいた「ホドエード」が、ホットバージョンで登場します。

宝登山のロウバイとロープウェイのゴンドラをイメージした、やさしいイエローカラーが特徴のレモネードです。

南高梅のほどよい酸味とはちみつのまろやかな甘みが調和し、冷えた体を内側からじんわりと温めます。









【「SUSABINOキッチン」リニューアルオープン日時について】

2026年1月1日(木・祝) 11:00～を予定しております。

※状況により、時間が変更となる場合があります。予めご了承ください。









【三が日限定！オープニングキャンペーンについて】

2026年1月1日(木・祝)～3日(土)に、SUSABINOキッチンにて「天空むすびセット」をご購入の方に、限定オリジナルキーホルダーをプレゼントします。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。あらかじめご了承ください。





オリジナルキーホルダー イメージ





＜SUSABINOキッチン＞

宝登山の空模様の移ろいをイメージし、山頂の景観と調和する明るい黄色を基調とした内装にリニューアルします。老若男女を問わず心地よく過ごせる空間で、訪れる方に“天空のひととき”を提供します。





■所在地 ：埼玉県秩父郡長瀞町長瀞2595-1

■電話番号：0494-66-0382

■営業時間：11:00～ ※なくなり次第終了

■定休日 ：なし ※天候等により臨時休業する場合があります。





SUSABINキッチン店内 ビジュアルイメージ

SUSABINOキッチン外装 ビジュアルイメージ





【「SUSABINO(すさびの)」とは】

「SUSABINO」は、「SUSABI(すさび／遊び)」と「NO(野／自然)」を組み合わせた造語です。古来より大切にされてきた“すさび”―自由で穏やかな遊びの心―を、長瀞の雄大な自然の中で現代的に再解釈し、新しい時間の過ごし方を提案するブランドコンセプトです。「SUSABINO」は、訪れるすべての人に、自分らしくいられる“特別なひととき”をお届けします。









【埼玉の新絶景！SUSABINOテラスについて】

SUSABINOキッチンでの食事を楽しんだあとは、ぜひ同じ山頂エリアにある展望テラス「SUSABINOテラス」にも足を運んでみてください。2025年7月7日にオープン以来、多くの来訪者が散策や写真撮影を楽しむ人気のスポットで、SUSABINOキッチンとあわせて、宝登山山頂での特別なひとときを提供します。

展望テラスからは、雄大な山並みや秩父・長瀞の景色を一望でき、四季折々の自然の移ろいを間近で感じることができます。特に冬季には、1月末から2月にかけてロウバイの花が見頃を迎え、甘い香りとともに早春の訪れを楽しめます。





SUSABINOテラス イメージ1

SUSABINOテラス イメージ2

長瀞宝登山臘梅園 イメージ





【SUSABINOキッチン・SUSABINOテラスへのアクセスについて】

宝登山山頂へは、宝登山ロープウェイの利用が便利です。自然豊かな景観を楽しみながら、5分の空中散策で快適に山頂までアクセスできます。宝登山ロープウェイ山頂駅から「SUSABINOキッチン」までは徒歩1分、「SUSABINOテラス」までは徒歩5分です。





＜宝登山ロープウェイ＞

■所在地 ：埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1766-1(山麓駅)

■電話番号：0494-66-0258

■料金 ：大人(12歳以上)：往復 1,200円／片道 700円

小人(3歳以上) ：往復 600円／片道 350円

■アクセス：・電車をご利用の場合

秩父鉄道「長瀞駅」下車

宝登山ロープウェイ山麓駅まで徒歩20分

または無料シャトルバス利用10分

※無料シャトルバスは2026年1月10日(土)より運行開始します。

・お車をご利用の場合

関越自動車道「花園インターチェンジ」より

秩父方面へ約18km(約30～40分)

■その他 ：2026年1月1日(木・祝)は、宝登山からの御来光を拝めるよう、

「初日の出観賞便」として6:00から早朝特別運転を行います。





宝登山ロープウェイ イメージ

宝登山の初日の出 イメージ





※記載内容は急きょ変更または中止になる場合があります。









◇SUSABINOキッチンに関するお問合せ

2025年12月中 ：秩父鉄道株式会社 観光事業本部 観光事業部

TEL：0494-66-3421(平日9:00～17:00)

2026年1月以降：SUSABINOキッチン

TEL：0494-66-0382





◇SUSABINOテラスに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 総務部 総務課

TEL：048-523-3311(平日9:00～17:00)





◇宝登山ロープウェイに関するお問合せ

宝登山ロープウェイ山麓駅

TEL：0494-66-0258